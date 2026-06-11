México vs Sudáfrica: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido inaugural del Mundial 2026?

Por fin llegó el día más esperado por los aficionados al futbol. Este jueves 11 de junio finalmente se inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el enfrentamiento entre las Selecciones de México y de Sudáfrica en el césped sagrado del Estadio de la Ciudad de México y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes de forma totalmente gratuita.

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Dónde ver EN VIVO el México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM este jueves 12 de junio cuando se enfrente a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Será la octava ocasión en la historia en la que México se encargue de dar la patada inicial del Mundial y buscará superar el pánico escénico del mundo observando este partido.

No te pierdas de la transmisión completamente EN VIVO del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica a través de la señal de TV Azteca a partir de las 11:30 y acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero 'Warrior' y Jorge Campos desde las 10:30 en la transmisión digital en las plataformas de Azteca Deportes y en la aplicación.

La patada inicial del México vs Sudáfrica comenzará en punto de la 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Pero no será el único partido que transmitirá TV Azteca ya que también podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

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