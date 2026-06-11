En esta instancia podrían enfrentarse Estados Unidos e Irán en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría tener uno de los enfrentamientos más dramáticos en los Dieciseisavos de Final con un hipotético cruce entre las Selecciones de Estados Unidos e Irán buscando avanzar a la siguiente fase, pero para que esto ocurra es necesario que se combinen ciertas circunstancias.

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Estados Unidos e Irán podrían enfrentarse en esta instancia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estados Unidos, en su calidad de coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedó instalado en el Grupo D, mientras que la Selección de Irán se encuentra en el Sector G.

Al calificar los terceros mejores lugares del Mundial, para esta edición la FIFA determinó que los segundos lugares puedan verse las caras en los Dieciseisavos de Final, como es el caso de Estados Unidos e Irán que en caso de que ambos avancen segundos de sus sectores podrían enfrentarse en esta instancia el 3 de julio en Dallas, Texas.

Estados Unidos comparte grupo con Turquía, Paraguay y Australia y solo una ocasión en su historia avanzó en primer lugar de su grupo cuando en Sudáfrica 2010 avanzó a Octavos de Final por encima de Inglaterra, Eslovenia y Argelia.

Por su parte, Irán se encuentra instalado en el mismo grupo que Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y aunque nunca han avanzado de primera ronda, esta parece ser su gran oportunidad para lograrlo.

Estados Unidos e Irán ya se han visto las caras en Copas Mundiales previamente, pero siempre en Fase de Grupos, siendo la primera en la edición de Francia 98 cuando el conjunto Persa se impuso 2-1 y nuevamente en Qatar 2022 con victoria por la mínima para las Barras y las Estrellas.

Antecedentes de Estados Unidos e Irán en Copas Mundiales de la FIFA:

Francia 98 | Fase de Grupos: Irán 2-1 Estados Unidos

Qatar 2022 | Fase de Grupos: Estados Unidos 1-0 Irán

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