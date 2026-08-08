México vs Venezuela: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 6 de agosto, partido por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos у del Caribe 2026; marcador online

La gran Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya está lista. Este viernes 7 de agosto, la Selección Mexicana Sub-23 disputará el partido por la medalla de oro frente a Venezuela en la cancha del Estadio Cibao, ubicado en Santiago, República Dominicana, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

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El camino del Tri hacia el bicampeonato

El combinado azteca, bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, llega con el ánimo en lo más alto tras firmar una contundente actuación en las Semifinales, donde goleó 4-0 a Panamá. Con este resultado, el equipo mexicano busca revalidar la presea dorada obtenida en San Salvador 2023 y conseguir títulos consecutivos en el certamen por primera vez desde las ediciones de 1935 y 1938.

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El reto vinotinto y los antecedentes

Por su parte, la selección de Venezuela se consolidó como la gran sorpresa del torneo al sellar su boleto al duelo por el título tras eliminar a Colombia por un apretado 1-0. Ambas escuadras ya se vieron las caras en la fase de grupos durante el partido inaugural, compromiso donde México logró llevarse la victoria por la mínima diferencia con un agónico gol de Joaquín Moxica.

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