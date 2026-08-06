La MILLONARIA cifra que el PSG tendría que pagar a Xolos de Tijuana por el fichaje de Gilberto Mora

En las últimas horas, ha sonado con fuerza el rumor de que el Paris Saint-Germain (PSG) buscaría el fichaje de Gilberto Mora. Diversos reportes internacionales señalan que el conjunto parisino se ha posicionado como el principal candidato para concretar la firma del jugador de 17 años.

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Este movimiento forma parte de su estructuración a futuro, la cual está encabezada por un nuevo modelo deportivo que ha llevado al club a conquistar varios torneos importantes en los últimos años (entre ellos dos bicampeonatos de Champions League).

No obstante, el equipo francés considera al mexicano como uno de sus principales objetivos a largo plazo, por lo que estarían dispuestos a esperar hasta que cumpla los 18 años para realizar el movimiento oficial, apegándose estrictamente a las regulaciones de transferencias de la FIFA.

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¿Cuál es el precio de Gilberto Mora?

De acuerdo con portales especializados en economía deportiva, el costo de mercado de Gilberto Mora ronda los 25 millones de euros. Esta es una cifra impactante para un jugador de su edad, impulsada drásticamente por su reciente desempeño internacional.

La cotización del canterano de los Xolos de Tijuana aumentó de 10 millones a 25 millones de euros tras su destacada participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Ante este panorama, no cabe duda de que el balompié azteca tiene entre sus filas a una auténtica joya que no tardará en dar el gran salto a Europa.

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