México vuelve al PGA Tour

“Si vas a ser golfista profesional, tienes que aceptar que va a ser un viaje salvaje. No sabes lo que va a pasar. Tal vez gané 50 torneos más en mi carrera, o tal vez ninguno. No sabes lo que va a pasar”: Justin Thomas, golfista que alcanzó el #1 del mundo y ganador de dos Campeonatos de la PGA.

Las cifras indican el altísimo grado de dificultad que supone el reto: nunca un jugador nacido en México ha logrado jugar en la NHL, la liga de hockey sobre hielo de Norteamérica.

Sólo cuatro mexicanos en la historia han logrado jugar en la NBA.

Apenas 13 nativos mexicanos han jugado en la temporada regular de la NFL.

Mientras que -hasta el 2023- sólo 147 peloteros nacidos en México han vestido un uniforme de las Ligas Mayores de Béisbol.

Abrir esas puertas es una verdadera proeza cuando has nacido de este lado del Río Bravo.

No lo es menos en el PGA Tour, la liga de golf más prestigiada del planeta. Ganarte el derecho a jugar en la élite es algo que persiguen miles de jugadores en el mundo. Obtener esa tarjeta demanda concentración absoluta, profesionalismo total, una gran inversión de recursos, mucha inteligencia para delinear una ruta desde que eres adolescente, y años de entrenamiento, ensayo, acierto, error, y resiliencia. A pesar de todo lo que implica, hay quienes se atreven a escalar esa cumbre.

“México está de regreso en el PGA Tour ching…”, así reaccionó el mexicano Raúl Pereda cuando se confirmó la obtención de su tarjeta como nuevo jugador de la máxima categoría del golf mundial en diciembre de 2023.

Nacido en 1996 en Córdoba, Veracruz, Raúl se convirtió en el golfista mexicano numero diez en la historia, en llegar a la máxima categoría del golf mundial. Antes lo hicieron César Sañudo, Víctor Regalado, Rafael Alarcón, Esteban Toledo, Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Oscar Fraustro, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, y Roberto Díaz.

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Se trata de un éxito rotundo para un joven mexicano que ha vivido este sueño junto a su familia. “Mis papás y mis hermanos están aquí, conmigo, desde el primer momento. Los que deberían ser entrevistados son ellos, mi familia, porque ellos han plantado estos valores, esta disciplina, las ganas de sobresalir, de salir adelante, tanto en mis hermanos como en mí. Así hemos ido trabajando, día a día, somos todos unos hermanos muy exitosos gracias a todos lo valores que nos han inculcado, y sin ellos no hubiera logrado todo esto”, declaró Raúl, la tarde en que consiguió su tarjeta para el PGA Tour 2024.

“Regresar a México al PGA Tour es un sueño hecho realidad, todo esto sigue pasando muy rápido, y es impresionante saber que voy a ver ondear la bandera de México el próximo año. Ha sido una montaña rusa de emociones lo que viví en mi ultimo torneo, en mi última ronda. Nos vemos en el PGA Tour en el 2024”, dijo el golfista mexicano de 27 años.

Raúl enfrentará en 2024 una de las competencias deportivas más exigentes del mundo. Es una liga en la que priva una condición: “cada hombre por su vida”. No hay espacio para los débiles. La “selección natural” opera cada semana. El PGA Tour es una auténtica meritocracia. Si juegas bien ganas dinero, mucho dinero y mantienes tu tarjeta para competir la próxima temporada. Si ganas uno de los cuatro torneos grandes, de alguna forma te garantizas mantener la tarjeta por más tiempo. Si juegas mal, dejas de ganar dinero y puedes perder tu categoría, y caer a la “segunda división”, actualmente llamada Korn Ferry Tour.

Cada temporada los primeros 125 del mundo revalidan su tarjeta como jugadores de la gira PGA y tienen preferencia para elegir los torneos que van a disputar el siguiente año. Aquellos que terminan la temporada entre el lugar 125 y 150, quedan condicionados a jugar en la gira, es decir, juegan solo si hay espacio en los torneos, pero tienen la posibilidad de competir regularmente en la segunda división.

Para conseguir el ascenso a la máxima categoría, tienes que terminar entre los 20 mejores del Korn Ferry Tour. Conseguir el ascenso representa un cambio sustancial en el dinero que puede ganar un golfista jugando en la elite. Es algo similar a lo que sucede en las Ligas Mayores del beisbol, cuando un pelotero deja las sucursales, la Doble A o la Triple A y es llamado al primer equipo. Cuando eso ocurre automáticamente el sueldo se dispara unas 500 veces, y tu misión -ahora- es defender tu lugar.

Celebro la llegada de Raúl Pereda a la elite de este deporte. Es el décimo mexicano que lo consigue en la rama varonil. Que su ejemplo motive a muchos más. Porque aquellos que se atreven a soñar, y a activar esos sueños, terminan transformando sus vidas para siempre. Y esta clase de historias, son las que me mueven a mí a seguir ejerciendo este maravilloso oficio. Porque mi misión es inspirarte, para que tú también tengas una oportunidad para ganar.

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