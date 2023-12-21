¿Y si Tom Brady hubiera jugado en los Expos?

Porque la realidad que vivimos tiene sus límites, pero el mundo de la imaginación no; ese mundo es ilimitado, decía el pensador francés Jean Jacques Rousseau.

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Y es por eso, que hoy atravesaremos juntos ese umbral que separa a la realidad de la ficción, cruzaremos esa línea, para situarnos en Montreal, Canadá, en el interior de un bar de barrio, ahí donde los consumidores habituales tienen charlas interminables sobre los ídolos deportivos de su ciudad, ahí donde son recordadas las hazañas. Es ahí en Montreal, donde un grupo de amigos, evocan a Tom Brady:

-Sabías que Tom Brady ganó siete anillos…?

Y no los ganó por las órdenes que daba en el campo o por su brazo; los ganó por su manera de batear: 649 jonrones en su carrera. Vaya poder con el bat.

-Me puede dar dos platos de botana con salsa “tommy”…

-No hay duda. Brady ha sido el más grande: 23 temporadas, siete campeonatos. La remontada más grandiosa de la historia contra Atlanta.

En medio de la charla, se escucha la televisión, y aparece Tom Brady:

-“Atrapé muchas rectas de 95 millas con los Expos de Montreal. Pero ahora aquí te va mi pitchada. Visítanos en “Autos-Brady” para que atrapes ofertas de Ligas Mayores. Sí, en Autos-Brady, te estamos esperando”.

-Este hombre simplemente nunca pierde, dice Larry Walker, jonronero canadiense, miembro del Salón de la Fama.

-Excepto.. Excepto contra los Gigantes, replica Vladimir Guerrero, leyenda dominicana de los Expos que también fue entronizado en Cooperstown.

-“Dos veces”, confirma Pedro Martínez, ganador del trofeo Cy Young lanzando para los Expos en

-“Sí dos veces”, reafirma Larry Walker.

-Sin él, nos hubieran quitado la franquicia y se hubieran llevado a los Expos a otra ciudad. Habríamos desaparecido.

-Suena la alarma del despertador.

-Es Tom Brady. Si Tom, tu carrera en el beisbol de las Grandes Ligas, fue sólo un sueño.

-“Tom Brady drafteado por los Expos de Montreal en 1995. Lo que pudo haber pasado, puede ser tuyo”, remata el narrador.

Tom Brady con los Expos de Montreal

Lo que acabas de leer es el comercial de televisión con el que se promueve la tarjeta de beisbol de la colección “Dream Draft Picks” 2023 de Bowman Topps. Es la tarjeta en la que Tom Brady, el mariscal de campo más grande de la historia de la NFL, aparece a los 18 años de edad cuando fue seleccionado por los Expos de Montreal para jugar al béisbol en 1995. Brady jugaba de catcher en la preparatoria Junipero Serra Big School de San Mateo, California. Pero Tom eligió mejor ser quarterback y jugar al futbol americano para la universidad de Michigan.

Sin embargo, tres décadas más tarde, la empresa Topps, líder en la industria de las tarjetas coleccionables de beisbol, ha lanzado una edición especial, titulada los “Picks de Ensueño”, en la que aparece un juvenil Tom Brady con la gorra de los desaparecidos Expos.

Este fabuloso ejercicio de imaginación nos plantea ¿qué hubiera pasado si Tom hubiera elegido jugar al beisbol de las Ligas Mayores en lugar de seguir su camino como quaterback? ¿Habría evitado la desaparición de los Expos de Montreal? ¿Estaría Tom Brady en el Salón de la Fama del beisbol? ¿En lugar de haber logrado 649 pases de anotación tendría 649 jonrones de por vida?

Lo mejor de esta maravillosa ficción, es que en el comercial no sólo aparece Tom Brady despertando de su sueño, sino que también están ahí -en ese bar en Montreal- tres leyendas de los Expos que llegaron al Salón de la Fama: el pitcher Pedro Martínez, y los cañoneros Vladimir Guerrero y Larry Walker; confirmando las hazañas del gran Tom: 23 temporadas, siete anillos de campeón, 3 veces MVP, récords, remontadas, el Salón de la Fama de Cooperstown, memorias. La analogía numérica es impecable.

“Era un catcher bastante decente, pero era demasiado alto para la posición, 1.92 mts; y eso no funciona bien. Así que elegí mejor el futbol americano”, declaró Brady en una firma de autógrafos para la marca Topps.

Dicen que uno de los grandes poderes que tenemos los seres humanos es nuestra imaginación creativa. La historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que usaron la lógica, pero también la fantasía para crear su propia realidad competitiva; campeones que se volvieron superhéroes para sí mismos, figuras del deporte que le dieron oportunidad a su alter ego y ampliaron notablemente sus posibilidades.

Lo que luce imposible en nuestra realidad, puede no serlo en una dimensión alterna, ya sea en el “País de las Maravillas”, o en una tarjeta de beisbol.

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