La depresión casi acaba con la vida del atleta más ganador de la historia

Millones de personas a lo largo del mundo piensan que estar en lo más alto con miles de personas aclamando tu nombre es lo mejor que te puede pasar. Sin embargo, para otros no es suficiente, aunque hayas batido todos los récords en tu disciplina. Por eso, este atleta se convirtió en un referente a nivel mundial, no solo por sus medallas… sino para vencer a su peor enemiga: la depresión.

¿Por qué este atleta cayó en la depresión?

Esta probablemente sea una historia conocida por la mayoría. El llamado Tiburón de Baltimore conquistó absolutamente todo lo que se le cruzó en diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos. En total, consiguió 28 medallas olímpicas, donde 25 fueron doradas. Pero eso no le provocó plenitud y en medio de toda la gloria, confesó que se quiso matar.

La presión que recayó sobre sus hombros fue abrumadora. La fama y la manera en la que usaron su figura como el emblema del deporte de una nación como los Estados Unidos, le destruyó. Cayó en las drogas y el alcohol y así estuvo deprimido. Salió de allí gracias a su esposa Nicole Johnson, quien le ayudó en un proceso sumamente complicado.

En 2018 confesó todo lo que le costó salir del hoyo en el que se encontraba, pues las piezas de metal que se ganó con el paso de los años, no le dieron la tranquilidad que muchos pensaban. “Creo que hay que entender que está bien no estar bien. Había una parte de mí que ya no quería vivir”.

¿A qué se dedica Michael Phelps, el atleta que lo ganó todo?

El multimedallista olímpico se convirtió en un heraldo que propaga el mensaje del bienestar de la salud mental. En cada espacio donde tiene la oportunidad de hablar, el ex nadador comparte su historia al mundo, lo cual le ha traído testimonios que le han ayudado a liberarse de todo lo que cargó en el pasado. “La gente se me acerca, vulnerable, y me dice: He tenido tantos altibajos y me has ayudado. Gracias. Eso es muy poderoso”.

¿Qué se puede hacer cuando tengo depresión?

Lo relevante de este tipo de historias precisamente es recalcar lo que dice Phelps en sus conferencias y discursos. Si tú necesitas ayuda, no tengas miedo y pide ayuda profesional. Acércate con la persona que más confianza le tengas y juntos acudan a algún tipo de asesoramiento en cuanto a la salud mental.

Incluso, para atención especializada y bastante inmediata, es posible marcar a la Línea de la Vida, 800 911 2000 o al *311 para Locatel en CDMX (teléfono o chat) donde se ofrece apoyo las 24 horas del día.