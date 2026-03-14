Confirmado: Futbolista del Nottingham Forest no pone de excusa a la derrota a su crema facial

El Nottingham Forest cayó este jueves pasado 1-0 ante el FC Midtjylland en el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League, un resultado que dejó al equipo inglés en una posición complicada en sus aspiraciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el partido fue las declaraciones del joven atacante Omari Hutchinson.

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El futbolista inglés-jamaicano sorprendió al señalar: “No podía ver nada por la lluvia. Mi crema facial se corrió de mi cara, fue muy difícil. Las condiciones no eran buenas. Pero no es una excusa”. Sus palabras rápidamente se viralizaron, pues rara vez un jugador menciona detalles tan personal.

¿Cómo estuvo el clima en el partido?

El duelo estuvo marcado por una intensa lluvia que complicó la visibilidad y el control del balón. Hutchinson explicó que, más allá de lo cosmético, el clima afectó la capacidad del equipo para desplegar su estilo ofensivo. Aun así, dejó claro que no buscaba justificar la derrota, reconociendo que Midtjylland supo aprovechar mejor las circunstancias y capitalizó su oportunidad con un gol de cabeza en la segunda mitad.

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El resultado obliga al Nottingham Forest a replantear su estrategia en la Europa League, ya que necesita vencer por dos goles de diferencia como visitante para avanzar a la siguiente ronda. Para Hutchinson, este partido será recordado no solo por la derrota, sino por unas declaraciones que no son muy comunes en un futbolista, donde incluso detalles como la crema facial pueden convertirse en protagonistas de la narrativa deportiva.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Nottingham Forest y Midtjylland?

El encuentro de vuelta entre Nottingham Forest y Midtjylland se jugará el próximo jueves 19 de marzo en la cancha del MCH Arena.

Hutchinson, pese a las críticas y bromas que generaron sus palabras, buscará demostrar en la cancha que su talento está por encima de cualquier circunstancia externa.

