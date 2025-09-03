Mientras se confirma que dos estrellas de México se pierden el Mundial, los cracks de Argentina que sí irán a la Copa del Mundo

El Mundial sub-20 de futbol se celebrará en Chile y la Selección Mexicana ya está lista para el torneo internacional, aunque lo hará con dos bajas muy sensibles. Heriberto Jurado y Stephano Carrillo no estarán en el torneo que se llevará en tierras andinas debido a que el Cercle Brugge de Bélgica y el FC Dordrecht de los Países Bajos no les dieron permiso respectivamente.

Eduardo Arce; director técnico del combinado nacional mexicano tenía contemplado a sus dos futbolistas que militan en el balompié de Europa y ahora, tendrá que cambiar su esquema por la negativa de los equipos. Aunque no todo son malas noticias, Obed Vargas; pilar de los Seattle Sounders y César Garza del Dundee FC si serán contemplados por Arce.

Grupo de la muerte

La Selección Mexicana de Futbol estará en el Grupo C junto a sus similares de España, Marruecos y Brasil en el sector más complicado de toda la justa mundialista. De hecho, el debut de los pupilos de Eduardo Arce harán su debut contra los sudamericanos el día 28 de septiembre. Por otro lado, es vital sacar unidades en ese partido para soñar con una posible clasificación a la siguiente ronda en caso de que se cumplan los pronósticos (ganarle a Marruecos y perder con España).

Argentina va con todo su repertorio

Finalmente, la Albiceleste confirmó la presencia de Alejo Sarco y Álvaro Montoro (ambos canteranos de Vélez Sarfield) y ahora en Bayer Leverkusen y Botafogo respectivamente. De hecho, el cuadro argentino comparte grupo con Cuba, Australia e Italia y parten como los grandes favoritos para llevarse ese sector.