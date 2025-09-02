DT de Boca se duerme en pleno partido y poco después termina hospitalizado (VIDEO)

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la séptima jornada del Torneo Clausura argentino, pero el resultado quedó opacado por una imagen que rápidamente se volvió viral: el técnico Miguel Ángel Russo fue captado aparentemente quedándose dormido en el banco de suplentes durante el primer tiempo.

¿Se quedó dormido Russo en pleno partido?

La escena, registrada por las cámaras oficiales, mostró al estratega xeneize con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, lo que muchos interpretaron como un momento de somnolencia. Las redes sociales estallaron con comentarios que iban desde la preocupación por su salud hasta críticas por su continuidad en el cargo.

La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025

Sin embargo, detrás de la imagen hay una situación médica que salió a la luz horas después. Según trascendió, Russo ya se había sometido la semana pasada a estudios de las vías urinarias, los cuales inicialmente descartaron cualquier problema. No obstante, al notarse visiblemente cansado durante el partido, se decidió repetir los análisis en el Instituto Fleni, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Allí, los estudios detectaron una complicación que no había sido registrada previamente, por lo que se decidió que el entrenador permaneciera en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa, únicamente por unas horas. Si la evaluación médica resulta satisfactoria, Russo será dado de alta para regresar a su casa y continuar con su recuperación.

A pesar del revuelo, Boca logró una victoria sólida con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, sumando su tercer triunfo consecutivo y escalando posiciones en la Zona A del torneo. El equipo parece haber dejado atrás una racha negativa, pero la imagen del DT eclipsó el buen momento deportivo.

¿Qué dijo Russo sobre el quedarse dormido en pleno encuentro?

En conferencia de prensa, Russo no abordó directamente el incidente, pero destacó el compromiso del plantel: “Venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda. La comunicación es muy importante, todos participan de todo”.

La preocupación por su estado de salud persiste, y aunque el club no ha emitido un parte médico oficial, todo indica que se trata de una situación controlada. Boca Juniors deberá evaluar no solo el rendimiento deportivo, sino también el bienestar de su histórico entrenador.

