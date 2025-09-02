¿Miedo al fracaso? Extécnico de Cruz Azul rechaza dirigir al subcampeón de la Copa Libertadores

El estratega argentino Martín Anselmi, exdirector técnico de Cruz Azul y Porto, ha decidido rechazar la oferta para dirigir al Atlético Mineiro, subcampeón de la Copa Libertadores, según confirmó el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo. La noticia sacude el entorno sudamericano, donde el conjunto brasileño buscaba un perfil con experiencia internacional para revertir su mal inicio de temporada.

Anselmi, de 39 años, se encontraba sin equipo tras su breve y turbulento paso por el Porto de Portugal, donde fue cesado luego de una eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes. Antes de eso, dejó huella en México con Cruz Azul, llevando al equipo a una final y una semifinal de Liga MX en menos de dos años, consolidándose como uno de los técnicos más prometedores del continente.

¿Cuál fue la razón de Anselmi para no dirigir al Atlético Mineiro?

La propuesta del Atlético Mineiro incluía condiciones económicas atractivas y la posibilidad de asumir de inmediato el mando del equipo, que actualmente se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso en el Brasileirao. Sin embargo, Anselmi optó por no aceptar el reto, argumentando que busca iniciar un proyecto desde cero, con tiempo suficiente para implementar su idea futbolística y realizar una pretemporada completa.

“Martín agradeció la oferta, pero no será el DT del Atlético Mineiro. El argentino busca comenzar un proyecto donde no tenga tanta inmediatez de resultados”, reveló Merlo en sus redes sociales.

La decisión ha generado diversas reacciones en Brasil, donde el club de Belo Horizonte deberá continuar su búsqueda de entrenador tras la salida de Alexi Stival “Cuca”. El nombre de Anselmi había sonado con fuerza en semanas recientes, incluso por encima de candidatos como Jorge Sampaoli y Luis Zubeldía.

¿Qué otro equipo de Brasil rechazó Anselmi?

No es la primera vez que el argentino rechaza una propuesta del fútbol brasileño. Durante su etapa en Cruz Azul, también fue vinculado con Corinthians, pero prefirió mantenerse en La Noria hasta que llegó la oferta del Porto.

Con esta negativa, Anselmi reafirma su postura de priorizar proyectos sólidos por encima de urgencias deportivas. Mientras tanto, el Atlético Mineiro sigue en busca de un líder que pueda rescatar al equipo en medio de una crisis de resultados. El mercado sudamericano se mantiene atento a los próximos pasos del técnico argentino.

