El delantero estrella que llega al América para el Apertura 2026

Este miércoles 19 de agosto del 2026, fuentes del Club América le revelaron al colaborado de TV Azteca Deportes Carlos Salgado que ya cerraron el fichaje de un nuevo delantero para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El nuevo delantero del América del Apertura 2026

El conjunto del América tendrá de delantero al colombiano Miguel Borja. Tras siete meses en el Al-Wasl, club de Emiratos Árabes Unidos, el futbolista llegará al futbol mexicano luego de que hace siete meses rechazó la posibilidad de llegar a Cruz Azul.

Guillermo Almada tendrá en sus filas una opción más en la delantera tras el mal momento de Henry Martín de cara a la porteria y luego de que Zúñiga no entre en los planes del entrenador.

🚨América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Miguel Borja.

*️⃣Charlas en instancias finales con Al Wasl para comprarle el pase y que firme contrato a largo plazo con las 🦅.

ℹ️Primero por @PSierraR pic.twitter.com/X4oQ3ruw5Q — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 19, 2026

Borja es un futbolista con gran experiencia dentro del futbol, ha pasado por varios equipos por su calidad de cara al arco. Actualmente, tiene un valor de 1.80 millones de euros según transfermarkt.

La experiencia de Miguel Borja

Miguel Borja ha sido fichado por 13 equipos en lo que lleva de carrera. Los cuales han sido:



Colombia: Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Italia: AS Livorno.

Argentina: Olimpo de Bahía Blanca y River Plate.

Brasil: Palmeiras y Gremio (cedido).

Emiratos Árabes Unidos: Al-Wasl.

América será su club número 14 a sus 33 años de edad, buscando aportar toda su experiencia de cara al arco.

Los números de Miguel Borja

Miguel Borja ha disputado un total de 522 partidos en su carrera, en los que ha logrado marcar 216 goles y ha dado 40 asistencias en un total de 31,888 minutos en el terreno de juego.