¡ATERRIZA EL ‘9’! Borja ya está en CDMX y Cruz Azul se ilusiona con su nuevo goleador

Cruz Azul dio el paso que llevaba semanas cocinándose en silencio. La noche del domingo, Miguel Ángel Borja aterrizó en la Ciudad de México , marcando el inicio de la recta final para convertirse oficialmente en nuevo delantero de La Máquina. No fue un viaje más: fue el primer acto de una apuesta fuerte, ambiciosa y cargada de expectativa.

MIGUEL BORJA ya está en la CDMX 🚂 El delantero Colombiano llegó México para ultimar detalles de su contrato con Cruz Azul, Nicolás Larcamón tendrá nuevo delantero para suplir la baja de Ángel Sepúlveda 🇨🇴 pic.twitter.com/cKoWONEceO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 29, 2025

El atacante colombiano llega como agente libre tras cerrar su etapa con River Plate y lo hace con la misión clara de tomar el rol de ‘9’ protagónico que Cruz Azul viene buscando desde hace tiempo. Su arribo no pasó desapercibido: aficionados lo esperaron en el aeropuerto y su nombre volvió a generar ruido en un club que necesita goles… y carácter.

Borja viene de un 2025 irregular en Argentina, con menos protagonismo del esperado, pero su historial pesa. En tres temporadas con River acumuló 62 goles en 85 partidos como titular, cifras que explican por qué la directiva celeste decidió avanzar cuando se abrió la oportunidad. En La Noria no miran solo el último semestre: miran el impacto inmediato.

Cruz Azul apuesta fuerte por Borja… y lo sabe

La operación no es menor. Cruz Azul está listo para convertir al colombiano en uno de los jugadores mejor pagados del plantel, una señal clara de la confianza que existe en su fichaje. El salario pactado lo coloca en una posición de liderazgo automático dentro del vestidor, algo que el club asume con plena conciencia.

El visto bueno llegó desde lo más alto. La directiva, con Iván Alonso al frente de la planificación deportiva, entiende que el fichaje implica presión, pero también oportunidad. Borja no llega como promesa ni como apuesta a futuro: llega para rendir de inmediato.

Un fichaje que marca el rumbo del proyecto

Cruz Azul no solo suma un nombre. Define un camino. Con Borja, el club apuesta por experiencia, presencia en el área y liderazgo ofensivo para un torneo donde no hay margen de error. La expectativa es alta y el mensaje interno es claro: el proyecto va en serio.