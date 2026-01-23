¡ÚLTIMA HORA! Miguel Borja rompe el silencio y revela los motivos por lo que no fichó con Cruz Azul

Luego de varias semanas de incertidumbre, finalmente se cayó oficialmente el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul y a través de sus redes sociales el jugador colombiano explicó los motivos por los que no se pudo cerrar la contratación, además de agradecer a la institución por la transparencia a lo largo de todo el proceso.

Miguel Borja revela los motivos por los que no fichó con Cruz Azul

Miguel Borja permaneció en la Ciudad de México durante varias semanas a la espera de cerrar su fichaje con el Cruz Azul; sin embargo, los procesos se extendieron y La Máquina no pudo liberar la plaza de jugador No Formado en México para que el colombiano pudiera ser contratado.

Ante la tardanza del fichaje, Borja prefirió buscar nuevas opciones antes de quedar inactivo, por lo que decidió terminar formalmente con su vínculo con Cruz Azul.

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total trasparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada", escribió Borja en un mensaje compartido en sus historias de Instagram.

Miguel Borja en River Plate|X: @RiverPlate

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", continuó.

"Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y, quizás, en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina", concluyó el colombiano.

