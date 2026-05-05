El Atlante de Miguel Herrera va por una joya del América rumbo al Apertura 2026

Atlante no quiere regresar a Primera División solo para completar el calendario.

El ascenso representa una oportunidad que el club llevaba años esperando, y la intención es clara: construir un equipo capaz de competir desde el primer torneo. Con Miguel Herrera al frente, el proyecto empieza a tomar forma y también empiezan a aparecer los primeros nombres en el radar.

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Uno de ellos viene directamente del América.

Ramón Juárez: ''Es una sensación indescriptible’’

Un perfil que encaja con la idea de Herrera

En el entorno del club ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de sumar a un defensor joven, con experiencia reciente en el máximo nivel y con margen de crecimiento. En ese contexto, el nombre de Ramón Juárez aparece como una opción lógica.

El central de 24 años ha tenido participación constante con el primer equipo azulcrema durante la temporada. No ha sido un fijo indiscutible, pero sí ha respondido cada vez que le ha tocado aparecer, incluso en escenarios exigentes.

Ese tipo de perfil es el que busca Atlante: futblistas que ya conozcan la Liga MX, pero que aún tengan recorrido por delante.

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Un movimiento que tendría sentido para ambos lados

Para Atlante, la llegada de un jugador así reforzaría una zona clave en su regreso a Primera. Para América, por su parte, podría representar una oprtunidad de darle continuidad a un elemento que no siempre tiene minutos asegurados.

Por ahora, no hay una negociación avanzada ni una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, el interés existe y encaja con lo que el club necesita de cara al Apertura 2026.

Falta saber si se queda como una idea o si termina convirtiéndose en uno de los primeros movimientos del regreso de los Potros a la Liga MX y el hombre de confianza de Miguel Herrera en el club.

