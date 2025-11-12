Mikel Arriola rompe el silencio sobre la inhabilitación del Coco Carrasquilla

La fractura de Kevin Mier no solo estremeció a Cruz Azul… también puso contra las cuerdas a la Liga MX.

Y este martes, finalmente Mikel Arriola rompió el silencio.

El presidente de la liga habló por primera vez sobre el escandaloso golpe de Adalberto “Coco” Carrasquilla, mediocampista de Pumas, que dejó al arquero colombiano con una fractura de tibia y fuera por el resto del año.

Una acción que, a ojos de millones, merecía algo más que una simple tarjeta amarilla.

“Hay que confiar en las comisiones”

Mientras en La Noria crece la indignación, Arriola pidió paciencia y aseguró que el caso está siendo revisado.

“Hay que esperar. Tenemos dos comisiones especializadas: la Disciplinaria y la de Árbitros. Ambas son independientes y vamos a confiar plenamente en su trabajo”, explicó el dirigente.Aunque evitó confirmar si Cruz Azul solicitó formalmente la inhabilitación del jugador panameño, sí dejó claro que el tema no pasará desapercibido.

El club cementero, por su parte, presentó videos y reportes médicos que respaldan la gravedad de la falta. Pero optó por no presionar públicamente, esperando que el reglamento hable por sí mismo.

Un golpe que lo cambió todo

La entrada de Carrasquilla no solo destrozó el tobillo de Mier, sino también la calma en el cierre del torneo.

El portero, una de las figuras del equipo, será operado en los próximos días y estará fuera al menos tres meses, perdiéndose la Liguilla y la Copa Intercontinental.

Del otro lado, Pumas planea una defensa legal para evitar una sanción ejemplar. El árbitro Fernando Hernández justificó la decisión de no expulsar al panameño alegando que “desde el VAR se mostraron otras imágenes”, según reveló David Medrano. Una respuesta que solo avivó el fuego.

Arriola bajo la lupa

Las palabras del presidente llegan en un momento clave. La afición, los medios y los propios jugadores reclaman consistencia y autoridad en las decisiones arbitrales Y aunque Arriola insiste en la independencia de las comisiones, muchos interpretan su silencio anterior como una falta de liderazgo ante una acción que puso en riesgo la integridad de un futbolista.