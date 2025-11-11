Cruz Azul dijo “basta” y tomó estas 2 decisiones importantes tras la lesión de Kevin Mier

Cruz Azul tuvo un partido para el olvido frente a Pumas en la Jornada 17 del Apertura 2025. Además de la derrota y perder el liderato de la Liga BBVA MX, el equipo cementero sufrió la baja de Kevin Mier, portero titular que estará sin jugar por varios meses . El colombiano se perderá lo que resta de la Liguilla y, posiblemente, todo el Clausura 2026, por lo que Nicolás Larcamón ya tomó dos decisiones al respecto.

Cruz Azul definió a su nuevo portero para los próximos torneos

Según reportes, el entrenador argentino determinó que Andrés Gudiño será el primer portero de Cruz Azul durante la Copa Intercontinental y la Liguilla del Apertura 2025. El guardameta nacido en Mérida y, de 28 años de edad, tendrá la posibilidad de regresar a la portería azul luego de haber disputado apenas 2 partidos en el presente torneo. Por otro lado, Adalberto Carrasquilla le envió un mensaje a Mier luego de lesionarlo de gravedad .

Andrés Gudiño regresará a la titularidad con Cruz Azul

Gudiño cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano, habiendo debutado de forma oficial en el año 2016 jugando para Venados de Mérida. Formó parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul desde el año 2018 hasta que en 2022 tuvo la posibilidad de jugar en el primer equipo. Si bien no es el portero titular de La Máquina para Larcamón, ahora tendrá la responsabilidad de ser el guardián de su portería hasta el regreso de Mier.

Cruz Azul ya conoce detalles de su rival en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul clasificó al torneo por haber sido campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2025 y comenzará la Copa Intercontinental desde los cuartos de final. Su rival saldrá del campeón de la Copa Libertadores 2025, es decir, entre Flamengo y Palmeiras, los dos clasificados a la final. El Pyramids de Egipto espera en semifinales, mientras que PSG aguarda por conocer a su rival en la final.

Cruz Azul enfrentará a Chivas en la Liguilla del Apertura 2025

Tras la derrota frente a Pumas, La Máquina se ubicó en la tercera posición de la tabla general, por lo que deberá enfrentar a Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025. El partido de ida se jugará en el Estadio Akron, mientras que el juego de vuelta se llevará a cabo en el hogar de Cruz Azul. La fecha y el horario de ambos partidos aún están por definirse.