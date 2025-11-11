¡De cracks! La jugada que nadie notó en el Cruz Azul vs Pumas ante las lesiones de Kevin Mier y José Juan Macías

El partido entre Cruz Azul y Pumas se vio opacado por las duras lesiones de Kevin Mier y José Juan Macías, quienes estarán fuera de las canchas durante varios meses . Debido a lo anterior, los aficionados no notaron una gran jugada, digna a un premio y que solo la realizan los verdaderos cracks.

Corría el minuto 13 del primer tiempo, cuando el marcador iba empatado 1-1. Fue en ese entonces que Charly Rodríguez, quien es una de las 3 ausencias de la Selección Mexicana , tomó el balón por la banda derecha y entre las piernas mandó un centro raso a Jeremy Márquez, quien hizo la pantalla para que Gabriel Fernández marcara el empate.

Club de Futbol Cruz Azul y Pumas MX Cruz Azul hizo una jugada de cracks para que Gabriel Fernández anotara su segundo gol

El segundo gol de la Máquina fue gracias a una gran jugada, pero el punto clave fue que el exjugador del Atlas dejó pasar el balón para que el “Toro” Fernández pisara el área chica sin marca y solo empujara el balón al poste más lejano de Keylor Navas.

El golazo del conjunto celeste marcó el 2-1, que finalmente terminaría 3-2 en favor de Pumas, envuelto entre la polémica por las lesiones de Kevin Mier y José Juan Macías, quienes estarán fuera hasta 3 y 9 meses, respectivamente.

Las lesiones de Mier y Macías que opacaron la jugada de cracks

El duelo entre Cruz Azul y Pumas tuvo la baja de 2 jugadores indispensables para sus respectivos equipos. La primera baja fue la de José Juan Macías, quien en una jugada desafortunada chocó contra José Paradela, quien le cayó encima de la rodilla, por lo que tuvo que salir del encuentro antes de minuto 10.

“JJ” sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, por lo que estará fuera de las canchas por lo menos 9 meses.

Mientras que Kevin Mier recibió una dura entrada por Adalberto Carrasquilla, quien lo fracturó de la tibia. El guardameta cafetalero se perderá a Liguilla del Apertura 2025, ya que su proceso de recuperación tardará 3 meses.