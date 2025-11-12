Mikel Arriola revela el rival que podría tener México en marzo

Este martes 11 de noviembre del 2025, Mikel Arriola reveló para medios de comunicación el segundo rival que tendría México para la fecha FIFA de marzo del 2026.

El alto comisionado del futbol mexicano reveló que se encuentran negociando con Bélgica, por el momento no lo pueden confirmar pero detalló que va en caminado.

“Estamos negociando con Bélgica y nos da muchísima ilusión porque lo que hemos visto de ellos en los últimos años es muy sólido. Todavía no lo podemos confirmar, pero todo está encaminado”, declaró Mikel Arriola.

En caso de concretarse el partido ante Bélgica, Javier Aguirre tendría una dura prueba ante una de las selecciones que ha mostrado un gran nivel en los últimos años y que en el Mundial de 2018 logró terminar en el tercer lugar.

En caso de concretarse el partido, el juego se disputaría el martes 31 de marzo del 2026, siendo el último día de la fecha FIFA de marzo, siendo así el antepenúltimo encuentro oficial que podría disputar México previo al inicio de la Copa del Mundo pues en el 2026 solo se tendrá dos fechas FIFA.

Partidos de alto nivel para México en marzo

Antes de poder enfrentar a la Selección de Bélgica, en caso de concretarse, la Selección Mexicana jugará ante Portugal en le reinauguración del Estadio Banorte.

El encuentro contaría con la presencia de Cristiano Ronaldo y se disputaría el sábado 28 de marzo del 2026. Encuentro muy destacado ante una selección que muchos expertos consideran serio candidato para pelear por ganar el Mundial de 2026.

Por el momento, México no ha confirmado el partido pero se espera que en las próximas semanas confirmen el enfrentamiento pues se ha confirmado que ya tienen todo acordado con la selección portuguesa.

