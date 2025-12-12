El argentino que se convertiría en la pesadilla de Santi Gimenez: quieren reemplazarlo con él

Mientras que el nombre de Santiago Gimenez suena en Boca Juniors , hay un delantero argentino que parece ser el nuevo objetivo del Milan para el 2026, para que llegue como competencia para el delantero mexicano. En caso de que rinda mejor que el futbolista de 24 años, no se descarta que pueda reemplazarlo.

Massimiliano Allegri siempre defendió a Santi Gimenez pero sus números no terminan de ser buenos, ni mucho menos. En ese contexto, todo indica que Mauro Icardi podría llegar para pisarle los talones al canterano de Cruz Azul, puesto que no ha tenido buenos rendimientos últimamente con el Milan y hasta se ha lesionado.

|Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez

Según el periodista Ekrem Konur, el AC Milan ha añadido a Mauro Icardi a su lista de jugadores que le interesan para este 2026 venidero. Siempre según este periodista especializado en mercado de fichajes, el club busca un delantero experimentado pero que no exija ser titular en todos los partidos. En ese contexto, llegaría para ser un competidor de Santi.

¿Qué tan probable es que el Milan pueda fichar a Mauro Icardi y competirle a Santiago Gimenez?

La realidad es que este rumor resulta altamente probable. Es que, como dijo el reportero, hay un interés del Milán y de otros 3 clubes sudamericanos en hacerse con los servicios del delantero argentino. La razón es que en 6 meses finaliza el vínculo entre Icardi y el Galatasaray, mientras que se habla de que seguramente no se le renovará el contrato a pesar de ser ídolo.

Mauro Icardi en el Galatasaray.|@mauroicardi

En ese contexto, no resulta descabellado que en este mercado de invierno se pueda dar la transferencia del punta de 32 años desde el futbol de Turquía al de Italia. Su valor de mercado es de 8 millones de euros, según los datos aportados por Transfermarkt. En tanto, Gimenez cuesta 25 Md€.

Los números de Santiago Gimenez en el Milan

A pesar de haber sido comprado desde el Feyenoord por su gran rendimiento, el mexicano aún no se pudo destacar en el Rossoneri. De hecho, según BeSoccer, los números de Santi Gimenez en el Milan son los siguientes: