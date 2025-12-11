ÚLTIMA HORA: estos son los rumores de los fichajes más sonados para el Clausura 2026

A falta de que se juegue la final entre Toluca y Tigres , la gran mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX esperan por el comienzo del Clausura 2026, torneo que iniciará el día viernes 9 de enero y donde los 18 equipos del futbol mexicano buscarán coronarse. En este contexto, el mercado de fichajes de invierno será vital para recibir la nueva competición y aquí repasamos los rumores más fuertes que existen hasta la fecha.

Los rumores más fuertes de la Liga BBVA MX 2026

Uno de los refuerzos más esperados por la afición de Xolos de Tijuana es el de Cristian Arango, delantero colombiano que milita en el San José Earthquakes de la MLS y que también fue buscado por Pumas . Hasta el momento, ‘Chicho’ es el único rumor latente en el equipo de Sebastián Abreu y lo cierto es que el ex Millonarios no vería con malos ojos regresar a la Liga BBVA MX.

Chicho Arango podría llegar a otro equipo de la Liga MX|Instagram: @chichoarango

En cuanto a Pumas, el delantero que busca Efraín Juárez para su equipo es Diber Cambindo, otro colombiano que juega para el Necaxa. Sin embargo, ‘Chicho’ Arango también es una posibilidad, aunque Tijuana podría adelantarse en su fichaje.

Por el lado del Club León, buscarán rearmar la plantilla en gran medida, sobre todo por el pésimo 2025 que ha tenido el equipo. Tras la llegada de Iván Rodríguez desde Necaxa, la directiva escarlata busca sellar el fichaje de Bryan Colula, Jordan García, Hugo Magallanes y Abraham Villegas. Sin embargo, hasta ahora solo se tratan de rumores.

Tanto el Club América como Cruz Azul se disputarán el fichaje de uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano: Agustín Palavecino. El jugador argentino ha sido una de las piezas más importantes de Necaxa durante el 2025 y se supo que la directiva busca entre 7 y 8 millones de dólares por su ficha.

|Instagram @agusspalavecino

Finalmente, Atlas podría concretar los fichajes de Santiago Muñoz y Rodrigo Schlegel para afrontar el Clausura 2026 y tratar de regresar, como mínimo, al Play In de la Liga BBVA MX. Estos son todos los rumores más certeros hasta la fecha, dentro del futbol mexicano.

La Liga BBVA MX ha perdido jugadores importantes

De cara al año próximo, la Liga BBVA MX no contará con jugadores de alto calibre como es el caso de James Rodríguez, quien no renovará su contrato con León y podría salir del país en busca de nuevas oportunidades. Sergio Ramos es otra baja importante, quien afirmó que el Apertura 2025 fue su último torneo con Rayados de Monterrey. Aaron Ramsey también es otra baja de peso, quien abandonó Pumas tras lo sucedido con su mascota.