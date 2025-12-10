Nadie confiaba en él, pero hoy es un ejemplo de resiliencia en Toluca y vale 115 millones

Tras superar a Rayados de Monterrey en una serie sumamente igualada, Toluca se metió en la final e irá en busca de un nuevo título de la Liga BBVA MX. Uno de los grandes héroes de este logro fue el defensor uruguayo Federico Pereira, quien dejó atrás las criticas que recibió en sus primeros partidos y se consolidó como un nombre clave para Antonio Mohamed.

Luego de que los Diablos Rojos perdieran 1-0 el encuentro de ida, Pereira fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Nemesio Diez y encaminar la clasificación a la Gran Final del Apertura 2025 . Además, fue uno de los puntos más destacados en defensa, lo que le permitió redondear una jornada de ensueño (obtuvo una calificación de 7.5 en Sofascore).

El uruguayo llegó al club a principios del año pasado a cambio de 1,5 millones de euros y generó ciertas dudas en sus primeros partidos. Para colmo, cuando empezaba a ganarse el cariño de la afición, una lesión en los meniscos le hizo perderse varios encuentros en el Apertura 2024.

El arribo del Turco Mohamed a la institución fue un punto de inflexión. Pereira se convirtió en un jugador determinante para el entrenador argentino y se consolidó como uno de los mejores defensores de la Liga BBVA MX. Esto se vio reflejado en su valor de mercado, que según el sitio Transfermarkt ya ronda los 5,5 millones de euros.

Ahora, la opinión general entre los aficionados de los Diablos Rojos sobre el defensa es muy distinta, tal y como lo expresaron en redes sociales. "El hombre de los momentos importantes", "Crack el goleador" y "Gracias por tanto, Fede", son algunos de los comentarios que destacan en el perfil de Instagram del futbolista.

Pereira palpita la final entre Toluca y Tigres

En diálogo con la web oficial de Toluca, Fede Pereira se mostró entusiasmado por disputar el título ante Tigres UANL. "Me siento muy feliz; contento de jugar otra final con este club. Esperemos que salga de la mejor manera", reconoció.

"Trataremos de dar un buen papel, de hacer lo mejor que se pueda para neutralizar a todos los rivales, porque tienen grandes jugadores", explicó el uruguayo y añadió: "Trataremos de manejarlo como equipo y de defender todos juntos".