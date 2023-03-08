Milan clasifica a los Cuartos de Final de la Champions League

El Milan está en los Cuartos de Final de la Champions League. Luego de empatar sin goles contra el Tottenham en la vuelta de los Octavos de Final, los italianos consiguieron su pase a la siguiente fase gracias a que en la idea, aprovecharon la localía y se llevaron la mínima ventaja, gracias a un tanto de Brahim Diaz.

¿Cuando es el sorteo de los Cuartos de Final de la Champions League?

Ahora, los dirigios Stefano Poli tendrán que esperar para conocer a su próximo rival, pues aún faltan cuatro equipos por clasificarse, y una vez que estén todas las escuadras instaladas, se hará un sorteo para ver los cruces correspondientes, el próximo 17 de marzo.

Cobertura Tottenham vs Milan EN VIVO | Champions League

El Tottenham no para de intentar igualar el marcador global, pues en la ida de los Octavos de Final de la Champions League, cayeron por pizarra de 0-1 en Italia | Tottenham 0-0 Milan | Champions League

Después de 20 minutos en el Tottenham Hotspur Stadium, siguen sin hacerse daño en las porterías | Tottenham 0-0 Milan | Octavos de Final Champions League

Previa Tottenham vs Milan | Octavos de Final Champions League

Los ingleses buscarán darle la vuelta al marcador. Este miércoles 8 de marzo, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League, se miden el Tottenham vs Milan, por un lugar en la siguiente ronda del torneo más imporante de clubes en el mundo.

El conjunto de la Premier League llega con la esperanza de revertir el marcador en contra que se llevaron en Italia, pues cayeron por la mínima, gracias a un tanto de Brahim Díaz, el minuto 7 del encuentro. Derrota que marcó el primer descalabro de los Spurs ante los de la Serie A en cinco duelos, pues sumaban dos victorias y dos empates en sus últimos entrentamientos.

Estadísticas Tottenham vs Milan EN VIVO | Octavos de Final Champions League

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¿Cómo llegan Tottenham y Milan al partido de Cuartos de Final de la Champions League?

El Tottenham viene de una dolorosa derrota ante los Wolves de Raúl Jiménez en torneo local, por lo que buscarán quien pague los platos rotos; actuamente son cuartos de la clasificación del certamen con 45 unidades y esperan terminar al menos en ese sitio, para regresar a la Champions League el siguiente año.

Por su parte, el Milan también viene de un descalabro en la Serie A ante la Fiorentina por pizarra de 2-1. Son quintos de la Tabla General, y si quieren meterse una vez más al certamen continental tendrán que terminar entre las primeras cuatro posiciones del torneo local, o ganar el certamen.

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Alineaciones confirmadas Tottenham vs Milan | Champions League

Tottenham

Portero: F. Foster

Defensas: C. Romero, C. Lenglet y B. Davies

Medios: Emerson, O. Skipp, P. Hojbjerg y I. Perisic

Delanteros: D. Kulusevski, S. Heung-Min y H. Kane

Milan

Portero: M. Maignan

Defensas: F. Tomori, M. Thiaw y P. Kalulu

Medios: T. Hernández, S. Tonali, R. Krunic y Junior Messias

Delanteros: Rafael Leao, Brahim Diaz y O. Giroud

