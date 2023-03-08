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La cláusula que aseguraría la pertenencia de Mbappé en el PSG

El astro francés Kylian Mbappé aseguraría su continuidad con el Paris Saint-Germain hasta la temporada 2025 en forma automática recibiendo 100 millones de euros

Festejo de Mbappé al meter gol con el PSG ante el Marsella

Escrito por: Fernando Campos

Ya como se sabe que el pasado verano el astro francés Kylian Mbappé renovó contrato con la escuadra del Paris Saint-Germain (PSG) que asegura su permanencia hasta el 2024, pero existe una cláusula que asegura la permanencia del atacante galo hasta el 2025.

 

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El diario francés L'Equipe explica cómo está ahora mismo la situación de Mbappé en el PSG. El contrato de renovación entre el jugador de la selección francesa y la escuadra parisina tiene una cláusula de renovación automática que debe activar el propio jugador. El periódico galo señala que Mbappé anunciará al final de temporada si activa esa cláusula o no. Si lo hace, recibirá 100 millones de euros por la cláusula de fidelidad incluida en el contrato.

 

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Sin embargo, L'Equipe devela que eso puede cambiar y a favor del Paris Saint-Germain. Si el conjunto francés conquista la Champions League, se activaría automáticamente la renovación de Mbappé hasta 2025 sin que el jugador pueda hacer nada.

 

Esto viene a colación ya que existen los rumores de que el Real Madrid está de nuevo a la caza para hacerse de los servicios de Mbappé.

 

Hay que señalar que el jugador galo cuando renovó con el PSG, dejó con un ‘palmo de narices’ al Real Madrid con el que parecía que tenía hecha la contratación.

 

Real Madrid renueva su interés por Mbappé

 

En Francia tienen claro que el delantero va a seguir en el PSG hasta, como mínimo 2024 y este verano no le va a dejar salir, sea cual sea la oferta que le pongan encima de la mesa, en este caso el Real Madrid.

 

El equipo del PSG actualmente es líder de la Ligue 1 con 63 puntos, ocho de ventaja sobre su más cercano perseguidor el Marsella.

 

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En la Champions League la escuadra parisina se juega su pase con el Bayern Munich donde en el partido de ida los franceses cayeron en casa por marcador de 1-0.

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