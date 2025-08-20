¿En peligro el futuro de Santi Giménez? El inesperado movimiento del Milan

El Milan se encuentra en plena reestructuración con Massimiliano Allegri al mando y, aunque la idea era potenciar a Santiago Giménez como el gran referente en ataque, un movimiento en el mercado encendió las alarmas. El club italiano habría llegado a un acuerdo con Víctor Boniface, delantero nigeriano del Bayer Leverkusen, lo que abriría un escenario inesperado para el mexicano.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados que ya se ilusionaban con ver a Santi como el indiscutible del ataque. Apenas en febrero había dado el salto desde el Feyenoord, donde era ídolo, para cumplir su sueño de jugar en una liga top como la Serie A. Sin embargo, la presión por competir y la exigencia de Allegri lo obligarán a redoblar esfuerzos para no perder protagonismo.

Allegri quiere más opciones en ataque

Lejos de tratarse de un capricho, el pedido del técnico italiano tiene sentido en lo táctico. Milan perdió a Luka Jovic y no quiere quedarse corto en variantes ofensivas. Allegri considera que tener a dos delanteros de jerarquía es vital para sostener una temporada larga y competitiva. La llegada de Boniface, aún no cerrada del todo, daría esa alternativa.

Esto no significa un desaire directo a Giménez, pero sí lo coloca en una posición donde deberá ganarse cada minuto en la cancha. Y con un entrenador como Allegri, exigente y pragmático, la lucha por la titularidad será feroz.

Santi confía en su lugar, pero…

A pesar de la incertidumbre, el mexicano se mostró confiado con la nueva etapa: “Desde el primer día estoy seguro de que será una gran temporada; cohesiona muy bien al equipo. No prometo nada, pero quiero ganar”, declaró.

De momento, la lesión de Rafael Leão abre espacio para que Santi inicie la Serie A como titular frente al Cremonese el próximo 23 de agosto en San Siro. Sin embargo, la sombra de Boniface ya se cierne sobre él. ¿Será este el inicio de una competencia sana… o la antesala de un problema que podría marcar su futuro en Italia?