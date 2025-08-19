La prensa italiana no deja en paz a Santiago Gimenez: ahora dijeron esto sobre el jugador de Milan

Santiago Gimenez ha comenzado la temporada con buenos números en el AC Milan, pero eso parece no ser suficiente para los aficionados del equipo italiano ni tampoco para la prensa. El mexicano viene de aportar una asistencia en la victoria de su equipo por la Copa de Italia , pero pese a ello, los periodistas italianos criticaron al azteca por su actual estado físico, el cual le estaría pasando factura durante los partidos.

Resulta que el sitio especializado Calciomercato elogió el rendimiento de Santiago Gimenez ante el Bari, pero remarcaron su baja forma física: “Se mueve mucho y bien, una asistencia magnífica para el gol de Pulisic. Lo pagó caro en los minutos finales debido a su baja forma física”, publicaron los italianos. Cabe destacar que el Milan parece no estar conforme con el mexicano, ya que recientemente se dio a conocer que el Rossonero busca un killer para competirle en la delantera .

AC Milan / X Santiago Gimenez es criticado por su baja forma física

Santiago Gimenez no tuvo pretemporada con el AC Milan

Una de las razones por las que Santi Gimenez no está a tono con el resto del equipo es porque no completó la pretemporada con el conjunto rossonero. Esto se debe a que el club italiano le brindó un período de vacaciones extendido tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025. Este retraso en su preparación física se vio reflejado en su primer partido oficial de la temporada con Milan.

¿Cuál será el próximo partido de Santiago Gimenez con el AC Milan?

Tras superar la primera ronda de la Coppa Italia, Santiago Gimenez y su equipo deberán poner el foco sobre el inicio de la Serie A. El próximo partido del AC Milan será el sábado 23 de agosto frente al Cremonese. Mientras tanto, el mexicano deberá pelear por su titularidad en el conjunto italiano, a pesar de haber demostrado con números que puede llegar a ser importante.

¿Qué delanteros busca AC Milan para esta temporada?

Según el medio Sportmediaset, el Milan está buscando un delantero para afrontar esta nueva temporada y hay dos opciones concretas: Dusan Vlahovic de la Juventus y Rasmus Hojlund del Manchester United. Durante este mercado, el conjunto italiano ha incorporado a Massimiliano Allegri como técnico y a Luka Modric, Estupiñán, Jashari, Terracciano, Ricci, De Winter y Athekame.