¡Santiago Giménez bajo presión! AC Milan busca un killer para competirle en la delantera

El AC Milan se prepara para una temporada exigente en la Serie A 2025-26 y, aunque Santiago Gimenez ha iniciado con buen ritmo y actitud, la directiva rossonera busca reforzar su delantera con un fichaje de peso que eleve la competencia interna. Los nombres que suenan con fuerza son Dusan Vlahovic, de la Juventus, y Rasmus Hojlund, del Manchester United.

El mexicano, quien llegó al Milan en febrero de este año, ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada y ya suma una asistencia en el debut oficial ante Bari en la Copa Italia. Sin embargo, el técnico Massimiliano Allegri quiere tener más variantes ofensivas, especialmente ante la posible baja de Rafael Leão por lesión.

¿Quiénes son los delanteros candidatos para el Milan?

Dusan Vlahovic, delantero serbio de 25 años, es la opción más sólida. Con experiencia en la Serie A y un perfil físico y técnico ideal para el estilo de Allegri, Vlahovic ha sido vinculado al Milan desde hace semanas. Su llegada dependería de una negociación directa con Juventus, que no vería con malos ojos una venta si se presenta una oferta convincente.

Rasmus Hojlund, por su parte, podría llegar en calidad de préstamo desde el Manchester United. El danés, de 22 años, ha perdido protagonismo tras la llegada de Benjamin Sesko al club inglés, y Milan ve en él una oportunidad de mercado. Hojlund ya conoce la Serie A tras su paso por Atalanta, donde marcó 10 goles en la temporada 2022-23.

Ante los rumores, Santiago Giménez ha respondido con madurez y ambición. “Cuanto más grande y competitiva sea la plantilla, más creceremos. Trabajaré para marcar muchos goles”, declaró el ex Cruz Azul en entrevista con Sky Sports. Su objetivo es claro: consolidarse como titular y pelear por el Scudetto.

Con Luka Modric como nuevo líder en el mediocampo y una plantilla renovada, el Milan apunta alto. La llegada de otro delantero no solo elevaría el nivel del equipo, sino que pondría a prueba el carácter del “Chaquito”, quien está listo para demostrar que puede brillar en uno de los clubes más grandes de Europa.

