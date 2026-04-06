TV Azteca transmitirá Puebla vs León en la Jornada 14 del Clausura 2026

La Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX llega con doble cartelera. En primera instancia, Puebla y León se miden en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, y al terminar, los Bravos reciben a los Xolos de Tijuana.

El duelo entre La Franja y el conjunto Esmeralda marca el inicio de la Fecha 14. Dirigidos por Alberto Espigares, la escuadra de Puebla encara el partido tras haber igualado ante Juárez en la Jornada 13. Por su parte, León llega de ganarle al Atlas.

En la recta final de la Fase Regular, La Franja se ubica en el lugar 15 de la tabla general con registro de 13 puntos, esto tras una serie de resultados de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas. Del otro lado, el cuadro de León comandado por Javier Gandolfi se encuentra el el décimo puesto de la clasificación con 16 unidades, es decir, a un punto de la zona de Liguilla.

Durante la presente campaña, el Clausura 2026, Puebla marcha con una racha de dos triunfos, tres empates y dos derrotas en el Estadio Cuauhtémoc. Mientras que León tiene un mal registro en calidad de visitante, pues tienen una victoria, un juego igualado y cinco partidos perdidos.

TV Azteca transmitirá Puebla vs León EN VIVO

El duelo de Puebla vs León lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, partido a disputarse este viernes 10 de abril.

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