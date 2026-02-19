Gabriel Milito, preocupado por la visita de Chivas a Cruz Azul; esta es la razón

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los partidos más interesantes y atractivos que habrá en todo el torneo regular en México. El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se dice listo para el duelo entre Cruz Azul y Chivas, dos equipos que se encuentran en lo alto de la tabla general.

Cruz Azul llega a este compromiso luego de venir de menos a más y superar en su casa a los Tigres de la UANL, mientras que Chivas logró un triunfo valioso en el Clásico Nacional frente al América que lo mantiene como el líder absoluto de la temporada después de seis fechas disputadas.

¿Cuál es la preocupación de Gabriel Milito para el duelo entre Cruz Azul y Chivas?

Más allá del reto que sugiere enfrentar al segundo lugar de la tabla general y a un equipo que suma cinco duelos sin derrota, una de las preocupaciones más grandes de Gabriel Milito, técnico de Chivas, deriva del lamentable estado que tiene la cancha del estadio Cuauhtémoc, lugar en donde se disputará este duelo.

Se sabe que el Cuauhtémoc se encuentra en pésimas condiciones luego del campo de pasto que sufrió hace unas semanas. Además, vale decir que, tan solo 24 horas antes, Puebla y América también se medirán en dicho inmueble, lo cual podría afectar aún más las condiciones del mismo.

Ante esto, se dice que la gente del Rebaño Sagrado ha preguntado por las condiciones del campo, pues además de tener dificultades para desplegar el futbol dinámico que ostentan ante Cruz Azul, existe cierto temor de que alguno de sus jugadores salga lesionado más allá de los 3 puntos en disputa.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El juego entre Cruz Azul y Chivas contará con horario estelar toda vez que es el partido más interesante y atractivo de este fin de semana correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. De acuerdo con la Liga BBVA MX, el partido está programado para este sábado en punto de las 21:07 horas.