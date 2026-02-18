WWE comete grave ERROR y muestra el ROSTRO de Rey Fénix, hermano de Penta (FOTO)

Se trata, posiblemente, de uno de los errores más grandes que la compañía ha cometido en los últimos años. En las últimas horas ha surgido una foto en donde se muestra el rostro de Rey Fénix, figura de la WWE que forma parte de SmackDown y que también es hermano de Penta, el Zero Miedo.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue durante los primeros meses del año pasado cuando la WWE confirmó la contratación de Rey Fénix, quien pese a dar grandes combates no ha logrado ser un elemento importante para la empresa. Ahora, el mexicano se ha vuelto tendencia por una foto en donde aparece sin su máscara.

Así luce el rostro de Rey Fénix, figura de la WWE

Fue a través de la cuenta de Facebook President XL Lucha Libre que se dio a conocer un par de fotos en donde se muestra a Rey Fénix sin máscara, vislumbrando con ello el rostro de un luchador mexicano que ha estado en AAA, el circuito independiente y, ahora, la WWE.

El responsable de compartir esta imagen fue Tama Tonga, otra de las figuras de la WWE con quien ha luchado Rey Fénix en el pasado. De hecho, esta superestrella también fue el encargado de mostrar a Mr Iguana en el Royal Rumble cuando su participación era una sorpresa.

Por tal motivo, y como era de esperarse, la situación generó mucho eco en las redes sociales. Algunos usuarios aseguran que este no es el verdadero rostro de Rey Fénix, aunque otros le solicitaron mucho más cuidado a la WWE, empresa que, según sus palabras, tendría que cuidar mucho más su producto.

¿Cuál es el presente de Rey Fénix en la WWE?

Tal y como se mencionó, Rey Fénix se ha mantenido activo semana a semana en SmackDown; sin embargo, no ha logrado trascender más allá de algunos combates, por lo que se espera que le brinden una buena historia para que pueda sobresalir de cara al camino rumbo a WWE Wrestlemania 42.