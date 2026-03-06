¿Cuánto tiempo SE ESTIMA que estará de baja Cristiano Ronaldo por su lesión?

El 28 de marzo está marcado en el calendario, como el día en el que Cristiano Ronaldo junto a Portugal visiten México para enfrentar el partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA y también cuando estén reinaugurando el Estadio Azteca, sin embargo podría frustrarse la visita del delantero del Al Nassr por una lesión que de acuerdo a los últimos estudios médicos, es más grave de lo que se pensaba.

Cristiano Ronaldo, en su último partido con el Al Nassr que fue el 28 de febrero, salió al minuto 81 quejándose de una molestia en su pierna derecha y los primeros estudios apuntaron a una lesión en la pierna derecha, pero luego del paso de los días, el entrenador Jorge Jesús explicó que la situación preocupa y que los últimos diagnósticos arrojan un padecimiento mayor por lo que deja Riad, la capital de Arabia Saudita para trasladarse a Madrid.

Y no, Cristiano Ronaldo no se marcha por el tema de los conflictos bélicos, viaja para someterse a un tratamiento exclusivo, altamente efectivo y probado, que buscará que el tiempo estimado de 30 días de recuperación, baje y pueda regresar a la actividad.

Jorge Jesús no se refirió al partido de México vs Portugal, solo espera recuperarlo por la importancia del jugador en el esquema del Al Nassr.

¿Realmente podría CR7 no estar el 28 de marzo en el Estadio Azteca en el México vs Portugal?

Con la importancia del jugador que es Cristiano Ronaldo no lo arriesgarán, pues no solo es la temporada en Al Nassr, es también que se conserve listo para poder jugar con Portugal en su mejor nivel la Copa Mundial de la FIFA.

El duelo de México vs Portugal es relevante, pero por las fechas, el periodo estimado de recuperación y el largo viaje podría decidirse que el jugador no entre en la convocatoria, aunque como mencionó Jorge Jesús, es pendiente de evolución y el procedimiento en España reduce los tiempos, por lo que podría haber una buena noticia que lo pueda incluir casi de última hora.