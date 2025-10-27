Estos son los MILLONES que Jake Paul ganará si vence a Gervonta Davis por KO

Jake Paul y Gervonta Davis protagonizarán uno de los combates de box más importantes que habrá en este cierre del año, mismo que tendrá pronósticos reservados. En ese sentido, vale conocer la cláusula que podría darle a Jake millones de dólares si es que noquea a Davis.

Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona

Considerado el nuevo “Floyd Mayweather”, Gervonta Davis ha tenido una carrera por demás exitosa en cuanto a victorias se refiere. Del otro lado de la moneda está Jake Paul, quien pese a comenzar su carrera como influencer poco a poco se ha incrustado en el mundo del boxeo profesional.

¿Cuánto dinero ganará Jake Paul si vence a Gervonta Davis por KO?

Fue el propio Jake Paul quien declaró que una de las razones por las cuales su combate contra Gervonta Davis ha llamado poderosamente la atención guarda relación con la cláusula de derrota por nocaut, misma que le dará a quien lo logre millones de dólares.

Esta cláusula millonaria se activará si es que Jake Paul vence a Gervonta Davis por KO o TKO, o viceversa, motivo por el cual, además del monto confirmado que ambos sumaron, esta cifra aumentaría su fortuna. Y si bien el influencer no confirmó cuánto sería, sí reveló que el monto es de seis dígitos.

Cabe mencionar que el combate de boxeo, en un inicio, estaba programado para llevarse a cabo en Atlanta. Sin embargo, debido a la popularidad de ambos boxeadores, así como el impacto internacional que han generado, los organizadores decidieron mover el evento a Miami, Florida.

¿Cuándo se enfrentarán Jake Paul y Gervonta Davis?

Prepárate, pues el combate de box está más cerca que nunca. Será este viernes 14 de noviembre cuando Jake Paul y Gervonta Davis se enfrenten en el ring, en una contienda programada a 10 asaltos. El ganador, sin duda, dará mucho de qué hablar si es que vence a su rival por la vía del cloroformo.