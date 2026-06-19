Estos son los MILLONES que el Napoli tendría que pagar por Gilberto Mora

Una de las razones por las cuales esta Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser histórica para la Selección Mexicana deriva de la cantidad de elementos de la Liga BBVA MX que podrían dar el salto de Europa al término del torneo, siendo Gilberto Mora un ejemplo de lo anterior.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Cabe mencionar que Gilberto Mora firmó una extensión para mantenerse en Xolos durante algunas temporadas más, aunque esto no exime que algunas escuadras de Europa, como el Napoli, busque sus servicios para el siguiente año. Ahora bien, ¿cuánto tendría que pagar el cuadro italiano por él?

¿Cuánto dinero desembolsaría el Napoli por Gilberto Mora?

De acuerdo con información del portal Área Napoli, el conjunto de la Serie A tendría en mente fichar a Gilberto Mora al considerarlo uno de los jóvenes más interesantes que están participando en la Copa Mundial de la FIFA, lo anterior recordando que el jugador ya tuvo participación con la Selección de México.

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Cabe mencionar que actualmente Gil tiene 17 años, por lo que cualquier movimiento rumbo al viejo continente debe esperar hasta que cumpla la mayoría de edad, siendo este el principal problema para ficharlo no solo con el Napoli, sino con otros equipos que deseen su ficha.

A pesar de ello, vale mencionar que su representante ha asegurado en distintas ocasiones que no aceptaría entablar alguna conversación por menos de 15 millones de euros. No obstante, el portal Transfermarkt valúa al mexicano en 10 millones; es decir, cinco menos de lo que espera su agente.

¿Qué otros equipos se han interesado en Gilberto Mora?

Gilberto Mora, de apenas 17 años de edad, ha llamado la atención de muchas escuadras en el viejo continente, siendo las más importantes el Real Madrid y el Barcelona. No obstante, junto a ellas aparecen otros equipos tales como el Porto, el Ajax, el Borussia Dortmund y el Feyenoord.