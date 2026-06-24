Escapó de su país y trabajó de carpintero, así logró hacer historia en los Mundiales con sus goles

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo la consagración de elementos en el eje de ataque como Erling Haaland, Kylian Mbappé y, por supuesto, Lionel Messi. mismos que hacen recordar a quien, durante mucho tiempo, fue el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Pocos lo saben, pero antes de ser uno de los rostros más importantes en la historia de los Mundiales el alemán Miroslav Klose tuvo que soportar una serie de desafortunados momentos, entre los que destacan huir de su país y ser carpintero antes de llegar al profesionalismo.

Miroslav Klose, de huir de su país a hacer historia en los Mundiales

Con 16 goles anotados, Miroslav Klose fue, durante más de una década, el máximo goleador en la historia de los Mundiales, desde Brasil 2014 hasta Qatar 2022. Hoy en día este logro le pertenece a alguien más; sin embargo, lo anterior no exime su trayecto en el terreno de juego.

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Who is the World Cup’s all-time goalscorer?



It’s not Pele, nor Ronaldo.



The honour is held by a former carpenter who fled his homeland in 1987 to escape the fall of Communism.



Miroslav Klose scored at four World Cups. In 2014, he overtook Ronaldo as the competition’s top… pic.twitter.com/L8QP225pdY — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 22, 2026

Nacido en Polonia el 9 de junio de 1978, la realidad es que Miroslav Klose tuvo que abandonar su país con apenas 8 años de edad con el fin de escapar del régimen comunista que se vivía en aquellos momentos. La idea de su familia era evitar la crisis económica que atravesaba el país por cuestiones políticas y sociales de aquellos años.

Ya establecido en Alemania, y a través de una gran familia de deportistas, Miroslav Klose tuvo que superar una primera etapa como carpintero y ebanista entre los 17 y los 21 años de edad. Su debut en el profesionalismo llegó tiempo después con el Homburg en 1998 para dar el salto a equipos como el Bayern Múnich y la Lazio, mismos en donde se volvió una auténtica figura.

¿En cuántos Mundiales estuvo Miroslav Klose?

Miroslav Klose tuvo la fortuna de disputar un total de cuatro Mundiales, mismos que fueron Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El germano no solo fue campeón en la edición 2014, sino que además registró 16 tantos en su historia dentro de este evento.