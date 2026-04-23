MLB 2026: Estos son los juegos que se disputarán HOY jueves 23 de abril

Una semana más está por terminar y, con ello, la posibilidad de que millones de fanáticos al Rey de los Deportes disfruten de una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos presentará la MLB durante hoy jueves 23 de abril.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

A diferencia de lo que ocurrió en los últimos días, para este jueves 23 de abril la MLB presentará solamente nueve juegos que se distribuirán a lo largo de todo el día. Sin embargo, lo anterior no exime que existan compromisos realmente interesantes, mismos que no te puedes perder.

¿Qué equipos han destacado en este inicio de temporada?

La temporada 2026 de la MLB comenzó el pasado 25 de marzo, por lo que apenas estamos a punto de cumplir un mes de competición; sin embargo, esto no impide que algunas escuadras hayan comenzado a destacar prácticamente desde el inicio gracias al nivel de sus jugadores.

Te puede interesar: El futbolista que jugó en Rayados y hoy enfrenta una pena de 75 años en cárcel

Te puede interesar: La ventaja que tendría el América respecto a otros clubes rumbo a la Liguilla

on repeat 🔁 pic.twitter.com/y1zELxyS5e — Chicago White Sox (@whitesox) April 22, 2026

En la Liga Nacional, por ejemplo, son los Dodgers de los Ángeles quienes se confirman como el mejor equipo de la temporada actual, aunque detrás de ellos aparecen otras escuadras como los Reds y los Braves, los cuales mantienen la misma tónica que el equipo de los Ángeles.

La Liga Americana se ha destacado por tener equipos más nivelados en cuanto a plantilla se refiere, lo cual hace que no todos los equipos destaquen por tener demasiadas victorias. Aún así, sobresalen algunas escuadras como los Yankees y los Guardians, los cuales lideran sus respectivas zonas.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy jueves 23 de abril?