MLB: Estos son los 12 JUEGOS que habrá HOY lunes 4 de mayo

¡Una nueva semana ha comenzado para el Rey de los Deportes! Después de haberse llevado a cabo el inicio de la temporada, la realidad es que varios equipos han comenzado a destacar dentro de la MLB, motivo por el cual aquí conocerás los juegos que se disputarán hoy lunes 4 de mayo.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será durante este lunes cuando un total de 12 juegos se lleven a cabo desde la tarde y hasta el cierre del día. Si eres fanático del béisbol y quieres conocer todo lo que ocurrirá este día dentro de la MLB, entonces es preciso que te quedes con nosotros.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy lunes 4 de mayo?

Tigers vs Red Sox | 16:40 horas.

Rays vs Blue Jays | 16:40 horas.

Marlins vs Phillies | 16:40 horas.

Yankees vs Orioles | 17:05 horas.

Royals vs Guardians | 17:40 horas.

Cubs vs Reds | 17:40 horas.

Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.

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Astros vs Dodgers | 18:10 horas.

Rockies vs Mets | 18:40 horas.

Angels vs White Sox | 19:38 horas.

Mariners vs Braves | 19:40 horas.

Giants vs Padres | 19:45 horas.

¿Cuáles son las 3 mejores escuadras de la MLB al momento?