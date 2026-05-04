MLB: Estos son los 12 JUEGOS que habrá HOY lunes 4 de mayo
La MLB presentará varios juegos realmente atractivos durante hoy lunes 4 de mayo. Conoce aquí toda la información respecto al horario de cada uno de estos.
¡Una nueva semana ha comenzado para el Rey de los Deportes! Después de haberse llevado a cabo el inicio de la temporada, la realidad es que varios equipos han comenzado a destacar dentro de la MLB, motivo por el cual aquí conocerás los juegos que se disputarán hoy lunes 4 de mayo.
Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers
Será durante este lunes cuando un total de 12 juegos se lleven a cabo desde la tarde y hasta el cierre del día. Si eres fanático del béisbol y quieres conocer todo lo que ocurrirá este día dentro de la MLB, entonces es preciso que te quedes con nosotros.
¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy lunes 4 de mayo?
- Tigers vs Red Sox | 16:40 horas.
- Rays vs Blue Jays | 16:40 horas.
- Marlins vs Phillies | 16:40 horas.
- Yankees vs Orioles | 17:05 horas.
- Royals vs Guardians | 17:40 horas.
- Cubs vs Reds | 17:40 horas.
- Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.
Contreras tank! 💣 pic.twitter.com/CDdN8vFrLP— Red Sox (@RedSox) April 29, 2026
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- Astros vs Dodgers | 18:10 horas.
- Rockies vs Mets | 18:40 horas.
- Angels vs White Sox | 19:38 horas.
- Mariners vs Braves | 19:40 horas.
- Giants vs Padres | 19:45 horas.
¿Cuáles son las 3 mejores escuadras de la MLB al momento?
- Yankees de Nueva York: Los de Nueva York se han convertido, sin duda, en el mejor equipo de la Liga Americana en este inicio de temporada al sumar prácticamente el doble de victorias que de derrotas dentro de la MLB.
- Padres de San Diego: Los Padres le están compitiendo de tú a tú a los Dodgers de los Ángeles, el cuadro favorito a ganar las Grandes Ligas. El reto, a partir de ahora, es mantener el nivel hasta el cierre de la temporada.
- Bravos de Atlanta: Tal y como se esperaba, los Bravos han demostrado su jerarquía dentro de la Liga Nacional en la zona Este. De hecho, al momento de esta nota son una de las escuadras con más victorias en la MLB 2026.