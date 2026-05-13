MLB: Horarios de los JUEGOS de HOY miércoles 13 de mayo

Este miércoles 13 de mayo se llevarán a cabo varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, motivo por el cual, en los próximos párrafos, conocerás qué equipos se enfrentan en el diamante, así como los horarios oficiales en tiempo centro de la República Mexicana.

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Será este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos a lo largo de todo el día, comenzando a las 11 de la mañana para concluir cerca de la medianoche. Además, son varias las escuadras de alto calibre que se presentan este día, entre las que destacan los White Sox, los Astros y los Dodgers.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 13 de mayo?

Guardians vs Angels | 11:10 de la mañana.

Orioles vs Yankees | 4:35 de la tarde.

Pirates vs Rockies | 4:40 de la tarde.

Reds vs Nationals | 4:40 de la tarde.

Red Sox vs Phillies | 4:45 de la tarde.

Blue Jays vs Rays | 5:07 de la tarde.

Mets vs Tigers | 5:10 de la tarde.

Braves vs Cubs | 5:15 de la tarde.

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Brewers vs Padres | 5:40 de la tarde.

White Sox vs Royals | 5:40 de la tarde.

Twins vs Marlins | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Dbacks | 6:05 de la tarde.

Astros vs Mariners | 6:10 de la tarde.

Athletics vs Cardenales | 7:40 de la noche.

Dodgers vs Giants | 8:10 de la noche.

¿Qué escuadra ha sorprendido y qué equipo ha decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada 2026 de la MLB ha traído sorpresas realmente significativas en varios equipos. Uno de ellos son los Atléticos de Oakland, escuadra que, después de algunas campañas por demás desastrosas, han superado las expectativas en cuanto a victorias se refiere.

Sin embargo, del otro lado de la moneda se encuentran los Mets de Nueva York, institución que se ha convertido en una de las peores de la temporada actual luego de tener un abril desastroso en donde sumaron 12 encuentros consecutivos sin obtener la victoria.

