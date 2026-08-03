MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY lunes 3 de agosto?

Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, la posibilidad para que distintos aficionados comiencen a enamorarse de la MLB. Ante tal situación, aquí conocerás los partidos que la temporada 2026 presentará a lo largo de este lunes 3 de agosto, así como sus respectivos horarios para el centro de México.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

A diferencia de días anteriores, durante este lunes 3 de agosto la MLB solamente presentará ocho juegos a lo largo del día y no 15 como se tienen establecidos. No obstante, se prevén emociones al por mayor a través de escuadras como los Astros, los Yankees y los Dodgers, respectivamente.

¿Qué partidos presentará la MLB hoy lunes 3 de agosto?

Phillies vs Nationals | 4:40 de la tarde.

Yankees vs Cardenales | 5:05 de la tarde.

Brewers vs Pirates | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Giants | 6:05 de la tarde.

A dub on Guatemalan Heritage Night! pic.twitter.com/GKYiAMNCoD — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 31, 2026

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Cubs vs Dodgers | 6:05 de la tarde.

Astros vs Blue Jays | 6:10 de la tarde.

Rockies vs Rays | 6:40 de la tarde.

Dbacks vs Padres | 7:40 de la tarde.

¿Qué escuadras destacan como las mejores de la temporada 2026 de la MLB?