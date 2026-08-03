MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY lunes 3 de agosto?
La MLB presentará una jornada por demás interesante durante este lunes 3 de agosto del 2026, motivo por el cual es preciso que conozcas más al respecto.
Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, la posibilidad para que distintos aficionados comiencen a enamorarse de la MLB. Ante tal situación, aquí conocerás los partidos que la temporada 2026 presentará a lo largo de este lunes 3 de agosto, así como sus respectivos horarios para el centro de México.
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A diferencia de días anteriores, durante este lunes 3 de agosto la MLB solamente presentará ocho juegos a lo largo del día y no 15 como se tienen establecidos. No obstante, se prevén emociones al por mayor a través de escuadras como los Astros, los Yankees y los Dodgers, respectivamente.
¿Qué partidos presentará la MLB hoy lunes 3 de agosto?
- Phillies vs Nationals | 4:40 de la tarde.
- Yankees vs Cardenales | 5:05 de la tarde.
- Brewers vs Pirates | 5:40 de la tarde.
- Rangers vs Giants | 6:05 de la tarde.
A dub on Guatemalan Heritage Night! pic.twitter.com/GKYiAMNCoD— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 31, 2026
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- Cubs vs Dodgers | 6:05 de la tarde.
- Astros vs Blue Jays | 6:10 de la tarde.
- Rockies vs Rays | 6:40 de la tarde.
- Dbacks vs Padres | 7:40 de la tarde.
¿Qué escuadras destacan como las mejores de la temporada 2026 de la MLB?
- Los Ángeles Dodgers: Tal y como se esperaba, el conjunto liderado por Shohei Ohtani se ha convertido en uno de los cuadros más fuertes de la temporada 2026 gracias a las más de 60 victorias que suma, mismas que lo hacen el equipo a vencer en la campaña de la misma forma como ha ocurrido en los últimos dos años.
- Brewers de Milwaukee: Si bien cuentan con un plantel interesante en todas sus líneas, la realidad es que los Brewers se han mantenido como una de las escuadras más importantes de la actualidad, por lo que se espera su arribo a la postemporada con miras a la Serie Mundial.