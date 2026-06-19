MLB 2026: HORARIOS de los partidos de HOY viernes 19 de junio

La temporada 2026 de la MLB se ha convertido en una de las más intensas, interesantes y llamativas de los últimos años gracias a la calidad que varias escuadras han demostrado en el diamante, motivo por el cual no te puedes perder ningún juego de hoy.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será durante este viernes 19 de junio que las Grandes Ligas presenten un total de 14 compromisos, mismos que comenzarán después de las 12 del día para terminar a altas horas de la noche. Si eres fanático de la MLB, entonces es preciso que conozcas esta información.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 19 de junio?

Cubs vs Blue Jays | 12:20 horas.

Tigers vs White Sox | 16:40 horas.

Yankees vs Reds | 17:05 horas.

Rays vs Nationals | 17:10 horas.

Marlins vs Giants | 17:10 horas.

Braves vs Brewers | 17:15 horas.

Rangers vs Padres | 18:05 horas.

Astros vs Guardians | 18:10 horas.

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/91lxSVj5o0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 17, 2026

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Royals vs Cardenales | 18:15 horas.

Rockies vs Pirates | 18:40 horas.

Athletics vs Angels | 19:40 horas.

Dbacks vs Twins | 19:45 horas.

Dodgers vs Orioles | 20:10 horas.

Mariners vs Red Sox | 20:10 horas.

¿Qué equipos han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Después de más de 70 juegos disputados en la temporada 2026 de la MLB, las Grandes Ligas cuentan con algunas decepciones en cuanto a equipos de los que se esperaba mucho en el diamante pero que, sin embargo, han decepcionado a propios y extraños por igual.

Sin duda, una de las más grandes decepciones son los Mets de Nueva York, escuadra que se encuentra en el último lugar de su Liga en la Conferencia Nacional y que es una de las que más derrotas registra en la temporada. Del mismo modo, los Rockies han tenido una campaña para el olvido al sumar menos de 30 triunfos hasta ahora.