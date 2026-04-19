Estos son los JUEGOS de la MLB que se disputarán HOY domingo 19 de abril

Este domingo 19 de abril las Grandes Ligas se dicen listas para tener un día lleno de diversión, estrategia y entretenimiento en el diamante. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuántos juegos de la MLB se disputarán hoy, así como los horarios oficiales de cada uno de ellos.

El Color del segundo partido entre Diablos Rojos vs Yankees

Lo primero que debes saber es que el calendario de la MLB presenta un total de 15 juegos para hoy domingo 19 de abril, mismos de los cuales se distribuirán durante todo el día comenzando desde las 11:30 de la mañana hasta minutos después de las 5 de la tarde, todo esto tiempo centro de México.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy domingo 19 de abril?

Pirates vs Rays | 11:35 horas.

Nationals vs Giants | 11:35 horas.

Red Sox vs Tigers | 11:35 horas.

Yankees vs Royals | 11:35 horas.

Marlins vs Brewers | 11:40 horas.

Guardians vs Orioles | 11:40 horas.

Astros vs Cardenales | 12:10 horas.

Twins vs Reds | 12:10 horas.

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Rice Rakes 💪 pic.twitter.com/TL0pxvTFCW — New York Yankees (@Yankees) April 16, 2026

Cubs vs Mets | 12:20 horas.

Rockies vs Dodgers | 13:10 horas.

Athletics vs White Sox | 14:05 horas.

Angels vs Padres | 14:07 horas.

Dbacks vs Blue Jays | 14:10 horas.

Mariners vs Rangers | 14:10 horas.

Phillies vs Braves | 17:20 horas.

¿Qué equipos son los más ganadores en la historia de las Grandes Ligas?

A pesar de que su presente no es el mejor, son los Yankees de Nueva York quienes se distinguen como el equipo más ganador de la MLB al sumar un total de 27 triunfos en la Serie Mundial, así como 40 apariciones en este juego en su historia, lo cual habla de la regularidad que tuvieron en el pasado.

Debajo de ellos aparecen los Cardenales de San Luis con un total de 11 campeonatos, el último de ellos en 2011. El tercer lugar se distribuye en tres equipos, siendo estos los Athletics, los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de los Ángeles, escuadras que tienen 9 Series Mundiales en su historia.