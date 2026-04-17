Checo Pérez ya encontró la solución; por esta razón su Cadillac es más rápido que otras escuderías

Una de las razones por las cuales esta Fórmula 1 2026 ha sido distinta a las ediciones pasadas tiene que ver con el cambio de reglamentación impuesto por la FIA, misma que ha afectado a prácticamente todos los equipos, siendo Cadillac y Checo Pérez uno de estos.

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A pesar de lo anterior, parece que el piloto mexicano y Valtteri Bottas le habrían encontrado la vuelta a los problemas de su monoplaza, por lo que todo haría indicar que el Gran Premio de Miami sería el ideal para que Checo Pérez y Cadillac sumen sus primeros puntos de la temporada.

¿Por qué Checo Pérez y Cadillac son más rápidos que otras escuderías?

El retraso en el desarrollo del monoplaza, curiosamente, sería la razón por la cual Cadillac ha salido beneficiada por sobre otras como Aston Martin. Y es que, de acuerdo con el análisis de Gianluca D’Alessandro en Motorsport, no hay otra explicación clara al respecto.

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La falta de carga aerodinámica para tomar las curvas rápidamente, de hecho, ayudaría a que el equipo mantenga un uso de batería controlado, lo cual en esencia le permite descargar esta situación en las rectas. En otras palabras, en apartados rectos Cadillac y Checo Pérez son más rápidos que otros monoplazas por la misma situación.

Esto permite que escuderías que entienden este hecho, como Mercedes (actual líder de la clasificación), ganen mucho tiempo en cada recta. Ahora, el reto para Cadillac y compañía es mantener esto y mejorar las curvas para evitar ser una escudería de relleno en la Fórmula 1.

Gran Premio de Miami: Fecha y horario en México

¿Estás listo para lo que viene? El Gran Premio de Miami está más cerca que nunca, pues de acuerdo con el calendario de la Fórmula 1 este se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en punto de las 14:00 horas en México, una carrera en donde Checo Pérez espera destacar con su escudería.