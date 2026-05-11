MLB 2026: Estos son los juegos a disputarse hoy lunes 11 de mayo

Un inicio de semana ha comenzado y, junto a él, la oportunidad para que los amantes del Rey de los Deportes disfruten de varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Ante esta situación, ¿qué partidos de la MLB se llevarán a cabo hoy lunes 11 de mayo?

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será este día cuando la MLB presente un total de seis compromisos; es decir, menos de los que normalmente se llevan a cabo de forma diaria. El primero de ellos comenzará minutos después de las 4 de la tarde y varios equipos importantes, como los Dodgers y los Yankees, se presentarán hoy en el diamante.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy lunes 11 de mayo?

Guardians vs Angels | 4:10 de la tarde.

Orioles vs Yankees | 4:35 de la tarde.

Blue Jays vs Rays | 5:07 de la tarde.

Rangers vs Dbacks | 6:05 de la tarde.

Astros vs Mariners | 6:10 de la tarde.

Dodgers vs Giants | 8:10 de la noche.

The 'pen held it down: 8 IP, 4 H, 1 ER, 0 BB, 6K pic.twitter.com/CquIx5SM4K — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 6, 2026

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¿Qué equipo tiene la nómina más alta y más baja de la temporada 2026 de la MLB?

De acuerdo con estimaciones de la Inteligencia Artificial Google Gemini, el equipo que cuenta con la nómina más alta para la temporada 2026 de la MLB es nada más y nada menos que los Dodgers de Los Ángeles, los cuales son los actuales bicampeones de las Grandes Ligas.

El equipo de la Liga Nacional cuenta con una nómina que va entre los 390 y los 416 millones de dólares, la cual supera a los Mets y los Yankees de Nueva York, mismas que valen 352 y 325 millones, según estimaciones. Del mismo modo, los Dodgers cuentan con el jugador mejor pagado como lo es Shohei Ohtani, el cual percibe 127 millones en este año.

Ahora bien, Google Gemini señala que la nómina más baja le pertenece a los Twins de Minnesota, equipo que cuenta con un costo menor a los 100 millones de dólares. Del mismo modo, en este rubro destacan otras instituciones como los Rays de Tampa Bay y los Athletics de Oakland.