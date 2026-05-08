MLB 2026: Estos son los 15 JUEGOS que se disputarán HOY viernes 8 de mayo

¡La MLB está más viva que nunca! Este viernes 8 de mayo las Grandes Ligas presentarán varios juegos realmente atractivos para los amantes del Rey de los Deportes en México y el resto del mundo, por lo que aquí conocerás todos los detalles respecto a estos compromisos.

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Será durante hoy viernes 8 de mayo cuando la MLB presente 15 juegos, mismos que se distribuirán a lo largo de todo el día. Algunos equipos de renombre como los Dodgers, los Astros y los Red Sox verán participación, por lo que no te puedes perder ningún detalle al respecto.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 8 de mayo?

Reds vs Astros | 16:10 horas.

Phillies vs Rockies | 16:40 horas.

Orioles vs Athletics | 17:05 horas.

Blue Jays vs Angels | 17:05 horas.

Marlins vs Nationals | 17:10 horas.

Red Sox vs Rays | 17:10 horas.

Guardians vs Twins | 17:15 horas.

Royals vs Tigers | 17:40 horas.

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Brewers vs Yankees | 17:40 horas.

White Sox vs Mariners | 17:40 horas.

Rangers vs Cubs | 18:05 horas.

Dbacks vs Mets | 19:40 horas.

Padres vs Cardenales | 19:45 horas.

Dodgers vs Braves | 20:10 horas.

Giants vs Pirates | 20:15 horas.

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Si bien son varias las instituciones que cuentan con récords positivos después de algunos meses de haber iniciado la temporada, la realidad es que entre estas destacan tres que han logrado trascender no solo por sus triunfos, sino también por su estilo de juego.

En la Liga Americana son los Yankees de Nueva York quienes han sorprendido a propios y extraños al ser la escuadra con más triunfos. En la Liga Nacional, por su parte, trascienden los Bravos de Atlanta y los Cubs de Chicago, mismos que desean llegar lo más lejos posible en la temporada actual de la MLB.