MLB 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY martes 12 de mayo?

Este martes 12 de mayo la MLB sorprende con más de 10 juegos, mismos que se disputarán a lo largo de todo el día. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás los horarios de cada uno de estos, tiempo centro de la República Mexicana, para que no te pierdas ningún detalle al respecto.

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Será durante este día que la MLB presente un total de 15 compromisos que comenzarán desde las 4 de la tarde para finalizar cerca de la medianoche. En estos juegos se presentarán escuadras de renombre como los Astros, los Dodgers, los Yankees y los Red Sox, por citar algunos ejemplos.

¿Qué juegos de la MLB se llevarán a cabo hoy martes 12 de mayo?

Guardians vs Angels | 4:10 de la tarde.

Orioles vs Yankees | 4:35 de la tarde.

Pirates vs Rockies | 4:40 de la tarde.

Reds vs Nationals | 4:40 de la tarde.

Red Sox vs Phillies | 4:45 de la tarde.

Blue Jays vs Rays | 5:07 de la tarde.

Mets vs Tigers | 5:10 de la tarde.

Braves vs Cubs | 5:15 de la tarde.

Tablazo de cuatro esquinas de Max. pic.twitter.com/fP82rRTZ5p — Los Dodgers (@LosDodgers) May 10, 2026

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White Sox vs Royals | 5:40 de la tarde.

Brewers vs Padres | 5:40 de la tarde.

Twins vs Marlins | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Dbacks | 6:05 de la tarde.

Astros vs Mariners | 6:10 de la tarde.

Athletics vs Cardenales | 7:40 de la noche.

Dodgers vs Giants | 8:10 de la noche.

¿Qué jugador ha sido el más destacado de la temporada 2026 de la MLB?

Si bien este cuestionamiento tiene claros tintes subjetivos, la realidad es que, hasta ahora, son dos los jugadores que han destacado dentro de la temporada 2026 de la MLB. Uno de ellos es el japonés Shohei Ohtani, mientras que el otro es nada más y nada menos que Aaron Judge.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles continúa demostrando por qué tiene el contrato más elevado de la temporada y por qué es considerado el beisbolista más completo de todos los tiempos. Judge, por su parte, suma una producción histórica que lo coloca como el mejor bateador de la campaña.