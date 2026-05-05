MLB 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY martes 5 de mayo?

¿Estás listo para la jornada que se avecina? Este martes 5 de mayo se llevarán a cabo distintos juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer más detalles respecto a qué equipos se enfrentan este día.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Tal y como suele ocurrir normalmente, la MLB presentará un total de 15 compromisos para hoy martes 5 de mayo. Entre estos destacan algunos como el Phillies vs Athletics, mismo que se realizará durante la tarde y que promete ser uno de los más interesantes de la jornada.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán HOY martes 5 de mayo?

Marlins vs Orioles | 16:40 horas.

Phillies vs Athletics | 16:40 horas.

Rays vs Blue Jays | 16:40 horas.

Tigers vs Red Sox | 16:40 horas.

Nationals vs Twins | 16:40 horas.

Yankees vs Rangers | 17:05 horas.

Royals vs Guardians | 17:40 horas.

Cubs vs Reds | 17:40 horas.

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Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.

Astros vs Dodgers | 18:10 horas.

Rockies vs Mets | 18:40 horas.

Angels vs White Sox | 19:38 horas.

Dbacks vs Pirates | 19:40 horas.

Mariners vs Braves | 19:40 horas.

Giants vs Padres | 19:45 horas.

¿Cuál es el presente de los Dodgers, actual bicampeón de la MLB?

Los Dodgers de los Ángeles llegan a esta temporada como el vigente bicampeón de las Grandes Ligas, esto después de un par de campañas en donde demostraron un dominio absoluto en el diamante a través de su jugador estrella, el beisbolista japonés Shohei Ohtani.

Estos antecedentes permiten que los Dodgers de los Ángeles sean uno de los candidatos a sumar un nuevo campeonato en la MLB considerando, además, que actualmente lideran la zona Este de la Liga Nacional por encima de otras escuadras como los Dbacks.