MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY viernes 3 de julio?

Este viernes 3 de julio se llevará a cabo una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, misma que ha generado mucho interés entre la comunidad mexicana y estadounidense gracias a los interesantes partidos que se han disfrutado hasta ahora.

Inicia la temporada en las Grandes Ligas

Se trata de una de las temporadas más reñidas e interesantes que las Grandes Ligas han tenido en los últimos años. Ante tal situación, no está de más que conozcas cuáles son los juegos de la MLB que se disputarán este viernes, así como sus respectivos horarios para el centro del país.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 3 de julio?

Cubs vs Cardenales | 14:05 horas.

Nationals vs Pirates | 16:45 horas.

Yankees vs Twins | 17:05 horas.

Guardians vs Red Sox | 17:10 horas.

Reds vs Orioles | 17:10 horas.

Braves vs Mets | 17:15 horas.

Rockies vs Giants | 18:10 horas.

Astros vs Rays | 18:15 horas.

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Angels vs Red Sox | 19:38 horas.

Athletics vs Marlins | 19:40 horas.

Dbacks vs Brewers | 19:45 horas.

Mariners vs Blue Jays | 20:10 horas.

Dodgers vs Padres | 20:10 horas.

¿Qué equipo se perfila para ganar la temporada 2026 de la MLB?

Si bien la realidad es que varios equipos han destacado gracias a lo que han hecho en el diamante, también es un hecho que entre estos se vislumbran dos escuadras que han demostrado que tienen lo necesario para llegar a la Serie Mundial de la MLB: Los Yankees y los Dodgers.

Los New York Yankees finalmente han mantenido la regularidad que tanto se ha esperado de ellos desde hace varios meses, motivo por el cual se encuentran en la antesala de una Serie Mundial más. Los Dodgers, por su parte, buscarán el tercer título consecutivo de su historia.