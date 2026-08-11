MLB 2026: Estos son los PARTIDOS que se disputarán HOY martes 11 de agosto

La MLB se presenta este martes 11 de agosto a través de una jornada realmente atractiva que corresponde a la temporada 2026 y que, sin duda, ha comenzado a llamar poderosamente la atención debido a los cotejos que entregará prácticamente a cualquier hora del día.

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Serán un total de 15 los compromisos que las Grandes Ligas presenten durante este día y a pocas semanas para la conclusión de la temporada regular. Ante este hecho, no está de más conocer los horarios dentro de la República Mexicana para los juegos que la MLB tiene programados hoy.

¿Qué partidos presentará la MLB hoy martes 11 de agosto?

Tigers vs Guardians | 16:40 horas.

Marlins vs Pirates | 16:40 horas.

Nationals vs Cubs | 16:45 horas.

Yankees vs Mariners | 17:05 horas.

Blue Jays vs Red Sox | 17:07 horas.

Braves vs Mets | 17:15 horas.

White Sox vs Reds | 17:40 horas.

Twins vs Orioles | 17:40 horas.

Trent Tank 🔥 pic.twitter.com/0R1FNBoYEV — New York Yankees (@Yankees) August 9, 2026

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Cardenales vs Phillies | 17:45 horas.

Angels vs Rangers | 19:38 horas.

Dbacks vs Rockies | 19:40 horas.

Athletics vs Rays | 19:40 horas.

Padres vs Brewers | 19:40 horas.

Giants vs Astros | 19:45 horas.

Dodgers vs Royals | 20:10 horas.

¿Quién es el equipo con la plantilla más costosa de la MLB 2026?

En estos momentos, son los Dodgers de Los Ángeles la escuadra que tiene la plantilla más cara de la temporada 2026 de la MLB, misma que tiene un valor superior a los 410 millones de dólares y que la convierte, sin duda, en la institución a seguir de cara a la Serie Mundial.

En segundo lugar aparecen los Mets de Nueva York, quienes pese a su decepcionante temporada tienen un valor de 379 millones de dólares. Finalmente, el Top 3 lo cierran los Yankees de Nueva York, histórica institución de la MLB cuyo valor asciende a los 338 millones de dólares.