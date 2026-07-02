Estos son los PARTIDOS que la MLB tendrá HOY jueves 2 de julio; horarios confirmados

Este jueves 2 de julio la MLB presentará duelos realmente atractivos correspondientes a la temporada 2026, misma que terminará en los próximos meses y que, sin duda, se ha convertido en una de las más atractivas de los últimos años gracias a las sorpresas que se han vivido hasta ahora.

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A diferencia de lo que ocurrió en distintos días, para este jueves 2 de julio la MLB presentará únicamente nueve compromisos que se distribuirán a lo largo del día. Por tal motivo, aquí conocerás qué escuadras volverán al diamante hoy, así como los horarios oficiales para el centro de México.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy jueves 2 de julio?

Phillies vs Pirates | 10:35 de la mañana.

Brewers vs Reds | 12:10 de la tarde.

Rockies vs Marlins | 1:10 de la tarde.

Guardians vs White Sox | 4:40 de la tarde.

Braves vs Cardenales | 5:15 de la tarde.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/oPR5j7afDz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 1, 2026

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Royals vs Rays | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Tigers | 6:05 de la tarde.

Mariners vs Angels | 7:40 de la noche.

Dodgers vs Padres | 8:10 de la noche.

¿Qué jugadores se disputan el trofeo al mejor del año en la MLB 2026?

Si bien falta el último tramo de la temporada antes de los playoffs, la realidad es que hay dos nombres que destacan como los candidatos más fuertes para el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026, el cual es un premio individual por demás interesante para los atletas.

Por el Liga Americana Yordan Álvarez se ha convertido en uno de los elementos favoritos de acuerdo con los Power Rankings de la MLB. Sin embargo, en la Liga Nacional Shohei Ohtani sigue brillando en solitario mientras comanda a los Dodgers a una nueva final en las Grandes Ligas.