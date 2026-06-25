MLB: ¿A qué hora son los partidos de hoy jueves 25 de junio?

Este jueves 25 de junio la MLB presenta una serie de entretenidos y llamativos partidos que forman parte de la temporada 2026, misma que ha estado llena de un sinfín de sorpresas y en donde varias escuadras han destacado por los resultados obtenidos hasta ahora.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Y es que, mientras instituciones como los Dodgers y los Yankees han destacado en la zona alta de la clasificación, existen otras como los Mets que han dejado mucho qué desear debido a la cantidad de derrotas obtenidas. Ahora bien, ¿qué juegos de la MLB se llevarán a cabo hoy?

¿Cuántos juegos de la MLB se disputarán hoy?

A diferencia de lo que ocurre normalmente, en esta ocasión la MLB presenta solamente nueve compromisos que se distribuirán a lo largo del día, por lo que aquí conocerás sus horarios para el centro de la República Mexicana. Ten en cuenta que los juegos comenzarán minutos después de las 10 de la mañana y terminarán al cierre de las 8 de la noche.

Rays vs Royals | 10:10 horas.

Pirates vs Mariners | 10:35 horas.

Giants vs Athletics | 13:45 horas.

Tigers vs Astros | 16:40 horas.

Nationals vs Phillies | 16:45 horas.

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Blue Jays vs Rangers | 17:07 horas.

Mets vs Cubs | 17:10 horas.

Red Sox vs Yankees | 17:10 horas.

Cardenales vs Dbacks | 17:45 horas.

En esta fecha termina la temporada 2026 de la MLB?

El calendario de las Grandes Ligas establece que la temporada 2026 de la MLB culminará el próximo domingo 27 de septiembre. A partir de ahí, la Liga comenzará su etapa de postemporada con miras a la Serie Mundial, la cual se disputará a finales de octubre convirtiéndose en la mejor etapa del año para los amantes del béisbol en México y el resto del mundo.