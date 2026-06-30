MLB: Estos son los partidos que se disputarán HOY martes 30 de junio

Una semana más ha comenzado y, con ella, la posibilidad para que distintas personas disfruten de varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, misma que se ha caracterizado por ser una de las más reñidas, al menos, en los últimos diez años.

Será este martes 30 de junio cuando la MLB presente un total de 15 compromisos distribuidos a lo largo del día. Vale aclarar que el primer partido comenzará minutos después de las 4 de la tarde en México, mientras que el último iniciará antes de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy martes 30 de junio?

Orioles vs White Sox | 16:35 horas.

Guardians vs Rangers | 16:40 horas.

Phillies vs Pirates | 16:40 horas.

Yankees vs Tigers | 17:05 horas.

Blue Jays vs Mets | 17:07 horas.

Red Sox vs Nationals | 17:10 horas.

Braves vs Cardenales | 17:15 horas.

Royals vs Rays | 17:40 horas.

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/EwJGQPQbbf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 28, 2026

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Brewers vs Reds | 17:40 horas.

Cubs vs Padres | 18:05 horas.

Astros vs Twins | 18:10 horas.

Rockies vs Marlins | 18:40 horas.

Athletics vs Dodgers | 19:40 horas.

Dbacks vs Giants | 19:40 horas.

Mariners vs Angels | 19:40 horas.

¿Qué equipo es el más ganador en la historia de la MLB?

La historia de la MLB es una de las más ricas dentro del deporte norteamericano, y es precisamente los Yankees de Nueva York quienes se alzan con la escuadra más importante y ganadora de las Grandes Ligas al registrar un total de 27 títulos en toda su historia.

A pesar de ello, vale decir que el pasado reciente de los Yankees no ha sido el mejor, lo cual ha hecho que otras escuadras puedan sobresalir como los Cardenales de San Luis con 11 títulos, así como los Athletics de Oakland, los Reds Sox de Boston y Los Ángeles Dodgers con 9 campeonatos cada uno.